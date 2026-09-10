El Estatuto jurídico de las personas desaparecidas consigue un nuevo paso con los votos a favor de todos los grupos salvo Vox

La familia de María Teresa, desaparecida en Granada en el año 2000, ya pidió la creación de un Estatuto del Desaparecido

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El Pleno del Congreso ha avalado este jueves, con los votos a favor de todos los grupos salvo Vox --que se ha abstenido--, la propuesta de la Comisión de Interior para crear en su seno una subcomisión encargada de elaborar un Estatuto jurídico básico de las personas desaparecidas sin causa aparente.

Los trabajos de esta subcomisión se centrarán, entre otras cuestiones, en determinar el marco legislativo que afecta a las personas desaparecidas en España y las modificaciones legales necesarias, recuperar iniciativas y propuestas previas y recabar aportaciones del Tercer Sector Social, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), las administraciones públicas, la Abogacía y la Psicología.

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El objetivo será elaborar una propuesta de Estatuto jurídico básico de las personas desaparecidas sin causa aparente. Para ello, la subcomisión redactará un informe con conclusiones sobre las medidas que deben adoptarse, podrá celebrar comparecencias y solicitar documentación y dispondrá de un plazo máximo de seis meses desde su constitución para presentar sus conclusiones a la Comisión de Interior.

La Comisión de Interior acordó el pasado mes de julio someter al Pleno la creación de esta subcomisión

La Comisión de Interior acordó el pasado mes de julio someter al Pleno la creación de esta subcomisión, propuesta que salió adelante con los votos favorables de PP, PSOE, Sumar, Bildu, PNV y UPN y las abstenciones de Vox, ERC y Junts.

El CNDES coordina las gestiones de la subcomisión de la mano de asociaciones como QSD Global. No obstante, otras asociaciones como SOS Desaparecidos y la plataforma Adonay han manifestado su malestar por la gestión de esta subcomisión, ya que aseguran no haber sido informados sobre todos los pasos a seguir. A pesar del descontento, afirman que siguen abiertos a colaborar y dialogar. Desde el PSOE han destacado que no hay ninguna "mano negra" contra las asociaciones.