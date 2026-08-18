Buscan a Sofía M.A, una menor de 16 años desaparecida desde el 5 de agosto en Castronuño, Valladolid: discutió con sus padres y se fue
La menor discutió supuestamente con sus padres y abandonó su casa para irse con unas amigas el pasado 5 de agosto
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El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha activado una alerta por la desaparición de Sofía M.A, una menor de 16 años de la que no se ha vuelto a saber nada desde el pasado 5 de agosto.
Los vecinos del municipio vallisoletano de Castronuño no han vuelto a ver a la joven desde hace más de 10 días. No se conocen las circunstancias de su desaparición y nadie ha vuelto a tener noticias de su posible paradero, aunque las autoridades han explicado que abandonó el domicilio familiar donde vivía de manera voluntaria.
Sofía habría discutido con su familia y habría salido de su casa para quedar con sus amigas poco después de haber tenido “una pelea con sus progenitores”, según ha explicado el alcalde José Ignacio Vázquez y ha recogido el medio ‘El Norte de Castilla’.
Se habría marchado después de discutir con sus padres
“Es lo que se dice en el pueblo”, pero unos rumores no han bastado para cerrar el operativo que se inició después de que Sofía no volviese desde entonces a su casa. Pasaron las horas y la menor no volvió a su domicilio después de estar con sus amigas. Por el momento, ni las autoridades ni otros medios han recogido el testimonio de ninguna de las jóvenes que pudieron estar con ella después de que la menor hubiese salido de su casa.
Desde el CNDES ha pedido la colaboración ciudadana con el objetivo de localizar a la menor lo antes posible y conseguir que vuelva junto a su familia. Para ello, ha publicado un cartel donde aparece una fotografía de Sofía, acompañada de una descripción y un teléfono móvil al que llamar en caso de tener cualquier información que ayude a los agentes a conocer su paradero.
Según la descripción que ha facilitado el centro, Sofía, es una chica de 16 años que tiene los ojos verdes, el pelo negro y liso, mide aproximadamente 1,60 centímetros y pesa alrededor de 50 kilos, su constitución física es normal y la última vez que fue vista, el día que supuestamente salió de su casa porque había discutido con su familia, tenía puesto un pantalón tipo ‘legin’ de color negro, una camiseta de manga corta del mismo color y unas chanclas marrones.