Alberto Rosa 29 SEP 2026 - 18:36h.

La Guardia Civil ha convocado una batida ciudadana para tratar de localizar al hombre y su perro, un pastor alemán

Aparece con vida en un barranco Modesto López, el anciano de 92 años desaparecido en el Albaicín hace cuatro días

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Agentes de la Guardia Civil buscan en la localidad cacereña de Losar de la Vera a Salva, un hombre de 68 años desaparecido desde la noche de este pasado lunes, cuando salió a dar un paseo con su perro y no regresó.

En concreto, el hombre salió a pasear acompañado de su perro, un pastor alemán de nombre Tronky y no regresó al hostal de la localidad en el que reside, por lo que se le echa en falta desde las 21,00 horas de este pasado lunes, tal y como recoge Europa Press.

Para tratar de localizarlo, la Guardia Civil mantiene desplegado un dispositivo de búsqueda en el que participan efectivos de la Compañía de Navalmoral de la Mata, de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Cáceres, el equipo Pegaso, que presta apoyo desde el aire, y un Equipo Cinologico con un perro y su guía especializados en la búsqueda de personas.

Los agentes están realizando labores de búsqueda por distintas zonas del municipio y sus alrededores, aunque por el momento el operativo no ha dado resultado positivo, según los datos aportados por la Guardia Civil.

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La búsqueda continúa activa para tratar de localizar al hombre y determinar su paradero lo antes posible, por lo que la Guardia Civil ha convocado a las 16,00 horas de este martes a todos los deseen colaborar en las labores de búsqueda, en la plaza del Ayuntamiento de Losar de la Vera, desde donde se organizará un dispositivo con voluntarios.