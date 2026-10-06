Alberto Rosa 06 OCT 2026 - 18:36h.

Los vecinos sospechan de que ni siquiera el animal haya regresado ni haya sido visto

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El municipio de Losar de la Vera, en Cáceres, sigue sumido en la incertidumbre por la desaparición de Salva, un vecino de 68 años que salió a pasear con su perro Tronky la noche del 28 de septiembre. Desde e entonces, se han organizado barias batidas por caminos campos, gargantas y zonas de sierra sin ningún resultado.

Tampoco ha aparecido la pastora alemana con la que el hombre salió a pasear aquella noche. Tal y como ha contado el alcalde de la localidad, Antonio Sánchez, a ‘El Periódico de Extremadura’, “es todo muy raro”.

Y es que la ausencia del animal ha despertado todo tipo de dudas entre los vecinos. "Él se puede caer en un terraplén o en algún sitio, pero la perra volvería sola al hostal, a su casa, y no hay rastro ni de él ni de la perra", explica. "La verdad es que ya no sabe uno qué pensar", sostiene el primer edil al citado diario.

El dispositivo de búsqueda ha finalizado sin novedades las labores de la mañana de este martes, 6 de octubre, pero continúan por la tarde. El dispositivo se mantiene activo durante la tarde con la participación de las mismas unidades, es decir, patrullas de Seguridad Ciudadana y Equipos del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, que cuenta en este caso con tres guías y tres perros especializados en la búsqueda de personas.

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Este martes están centrando los trabajos en las zonas en las que el hombre fue visto por última vez, realizando un rastreo exhaustivo y sectorizado con el objetivo de revisar de forma minuciosa cada área y evitar que quede ningún espacio sin comprobar.

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Una vez completadas estas zonas de búsqueda, los efectivos amplían progresivamente el rastreo a áreas aledañas al municipio, priorizando aquellos lugares por los que, atendiendo a las circunstancias de la desaparición, resulte más previsible que pudiera haber transitado.