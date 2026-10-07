Alberto Rosa 07 OCT 2026 - 18:51h.

La Guardia Civil ha dado por finalizada la fase de rastreo "intensivo" aunque continuarán las patrullas de búsqueda

Sin rastro de Salva, desaparecido hace ocho días con su perra Tronky en Losar de la Vera, Cáceres: “Es todo muy raro”

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La Guardia Civil mantiene abiertas "todas las líneas de investigación" para dar con el paradero de Salva, el vecino de Losar de la Vera de 68 años desaparecido el pasado 28 de septiembre cuando salió a pasea con su perra Tronky, que tampoco ha aparecido.

Lo hace tras concluir la fase de rastreo “intensivo” con medios especializados. Sin embargo, lo que sí se conoce ahora con mayor precisión, tal y como ha adelantado ‘El Periódico de Extremadura’, son los últimos minutos de Salvador antes de que se le perdiera la pista.

Al parecer, una cámara de tráfico lo grabó a las 20:40 horas del lunes 28 de septiembre cuando se encontraba a apenas unos 100 metros del Hostal Vadillo, el establecimiento en el que residía desde hacía casi cinco años. Todo indicaba que regresaba hacia allí, pero nunca llegó.

"Pensamos que alguien se lo ha llevado en coche"

Esa cercanía al hostal y que no apareciera es lo que más desconcierta a la familia. “Pensamos que alguien se lo ha llevado en coche”, ha asegurado Manoli, hermano de Salvador, al citado medio, aunque se trata de una sospecha personal.

Poco antes de aparecer en las imágenes, Salvador fue al parque municipal con su perra. El operario encargado de cerrarlo lo vio sobre las 20:30 horas y le indicó que debía abandonar el recinto. El hombre habría continuado por la Ronda Sur hasta llegar al paso de peatones donde una cámara lo captó unos 10 minutos después.

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Jacinto Fonseca, encargado del hostal en el que vivía Salvador, se ha mostrado convencido a ‘El Periódico de Extremadura’ de que Salvador se dirigía de vuelta al establecimiento “Él se venía para aquí, seguro”, afirma. Cuenta que su cliente, que llevaba casi cinco años viviendo ahí, mantenía una rutina muy estable, con desplazamientos generalmente cortos por el entorno del pueblo y paseos acompañados de su perra.

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Fonseca fue a buscarlo la noche del 28 de septiembre, pasadas las 22:00 horas, después de que hubiera llovido, por si se había quedado esperando a que escampara. No lo vio y regresó al hostal confiando en que apareciera por su cuenta.

Durante esa noche comenzaron a buscarlo, con la Guardia Civil ya avisada y tampoco apareció ninguna pista. El instituto armado ha dado por finalizada la fase de rastreo “intensivo” del dispositivo de búsqueda del hombre. Fuentes de la investigación señalan, no obstante, que las labores de búsqueda en la zona se mantienen mediante las patrullas de Seguridad Ciudadana que se encuentren de servicio en la zona.

Sin embargo, el dispositivo específico desplegado durante los últimos días, con la participación de unidades y medios especializados, ha concluido su "fase de rastreo intensivo".

Asimismo, la Guardia Civil continúa desarrollando distintas actuaciones de investigación dirigidas a determinar el paradero del desaparecido y esclarecer las circunstancias de su desaparición. En este sentido, subraya que mantiene activas "todas las líneas de investigación" y continúa trabajando para tratar de localizar al hombre desaparecido.