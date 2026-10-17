El instituto armado ha confirmado que de forma paralela se mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido

Localizan con vida a la perra de Salva Martín, el hombre de 68 años desaparecido en Losar de la Vera, Cáceres, a finales de septiembre

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CáceresLa Guardia Civil continúa buscando a Salvador Martín, conocido como Salva, el hombre que desapareció el pasado 28 de septiembre en Losar de la Vera, Cáceres. Según informa 'El periódico Extremadura', el instituto armado ha confirmado que las labores de localización siguen activas y que, de forma paralela, se mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Tronky, la perra que desapareció junto a Salvador, regresó sola y con vida el pasado viernes al Hostal Vadillo, el establecimiento en el que residía su dueño. El animal apareció después de 18 días sin tener noticia de ninguno de los dos. Ahora, su localización ha abierto más interrogantes sobre lo ocurrido.

"La búsqueda continúa activa", dicen las autoridades

La Guardia Civil ha señalado que tras la desaparición de ambos se desplegaron dispositivos especiales de búsqueda en los que participaron distintas unidades y efectivos de emergencias. Aunque esos operativos extraordinarios concluyeron, la búsqueda del desaparecido no se ha dado por terminada.

Según ha precisado el instituto armado, las patrullas de la Guardia Civil destinadas en la zona siguen realizando labores para tratar de localizarlo en el marco de sus servicios habituales. "La búsqueda continúa activa y la Guardia Civil mantiene sus esfuerzos dirigidos a dar con su paradero", han destacado.

La desconcertante aparición de Tronky

La aparición de Tronky ha sido la principal novedad del caso. La pastora alemana regresó caminando al Hostal Vadillo desde la dirección de la zona de los Molinos. Según explicó el alcalde de Losar de la Vera, Antonio Sánchez, el animal conocía perfectamente el camino de vuelta al establecimiento, por lo que su ausencia durante más de dos semanas había desconcertado tanto a los vecinos como a las personas cercanas a Salvador.

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Su estado físico también ha desconcertado a los vecinos. Aunque la perra estaba más delgada y fatigada, no tenía síntomas aparentes de desnutrición. Jacinto Fonseca, encargado del alojamiento, explicó que había comido y bebido con normalidad tras su regreso.

El responsable del hostal señaló además que la Guardia Civil tenía previsto realizar pruebas al animal para intentar averiguar dónde había estado el animal durante las dos semanas. De momento, no se conocen los resultados de ninguna prueba o pistas nuevas.

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La última imagen de Salva se grabó el 28 de septiembre

La última imagen conocida de Salva corresponde al 28 de septiembre. Una cámara lo captó cuando se encontraba a unos 100 o 150 metros del hostal, aparentemente de regreso al establecimiento junto a Tronky. Pero ninguno de los dos llegó aquella noche.

Durante los días siguientes, la búsqueda movilizó a patrullas de la Guardia Civil, equipos caninos, efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), drones, un helicóptero, personal del Plan Infoex, Protección Civil y vecinos que colaboraron en el rastreo de caminos, gargantas y zonas de monte próximas al municipio.

La Guardia Civil mantiene abiertas tanto las labores de búsqueda como la investigación de su desaparición.