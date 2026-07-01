Claudia Barraso 01 JUL 2026 - 14:53h.

Albert Santamaria sufrió un presunto envenenamiento por fármacos a manos de su expareja enfermera y en prisión

El hombre que denunció a su mujer por envenenamiento pasó tres días grave en el hospital: le insistió en que tomase una copa de vino

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El hombre de 46 años que murió en febrero en el Hospital de Manesa se trata de Albert Santamaria, del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de la Generalitat de Cataluña. El fallecimiento se produjo en el centro hospitalario después de que la víctima ingresó tras ser intoxicado por su mujer, una enfermedad de 41 años que fue detenida por los Mossos el pasado jueves.

El juez ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para la acusada por la muerte del bombero, que ha conmocionado a todo el cuerpo de profesionales que incluso han publicado un emotivo homenaje a través de redes sociales. Según han explicado sus compañeros, el fallecido había estudiado enfermería antes de entrar en el cuerpo y había competido en campeonatos internos, nacionales y mundiales, todos ellos relacionados con la excarcelación de víctimas de accidentes de tráfico.

Los Mossos d’Esquadra procedieron a la detención de la mujer el pasado jueves después de una investigación que iniciaron tras la muerte del bombero en el hospital, cuando los médicos alertaron de que la víctima había sido previamente envenenada, lo que provocó su muerte en apenas unos días. La detenida es una mujer de 41 años, según pudo confirmar la policía catalana en redes sociales, pero no han confirmado su identidad.

El bombero era de una familia muy conocida en la localidad

Según ha confirmado el medio ‘El Periódico’, amistades cercanas y conocidos de la mujer detenida, han reaccionado con incredulidad ante la noticia de su detención por su implicación en la muerte de su pareja. Todos ellos la han descrito como una persona muy positiva, activa y deportista, destacando su rendimiento académico, por lo que no se pueden creer que tenga algo que ver con el envenenamiento por fármacos que sufrió el hombre fallecido.

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Pocas semanas antes de la muerte de su marido, la joven hizo una cena con sus amigos más cercanos para presentar a su nueva pareja. El marido de la detenida provenía de una familia muy conocida en la localidad, pero el bombero mantenía un perfil muy bajo, hasta tal punto que su muerte apenas trascendió en el pueblo. Por el momento, las autoridades no han confirmado que la acusada esté implicada directamente en la muerte de su marido, pero el juez ha decretado su ingreso en prisión de manera provisional.