Detienen a una mujer como presunta autora de la muerte de su pareja en Manresa el pasado mes de febrero

El cuerpo no presentaba en ese momento heridas de arma blanca o de fuego ni signos externos que indicasen una muerte violenta

El Juzgado número 6 de Manresa ha decretado para la acusada prisión provisional, comunicada y sin fianza

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ManresaLos Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer de 41 años como presunta autora del homicidio en febrero en Manresa (Barcelona) de su pareja, un hombre de 46 años.

El caso, según ha informado la policía catalana este sábado, se remonta a febrero cuando el hombre falleció en Manresa. El cuerpo no presentaba en ese momento heridas de arma blanca o de fuego ni signos externos que indicasen una muerte violenta.

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La autopsia abrió la hipótesis del homicidio

Según han explicado a EFE fuentes próximas al caso, fue la posterior autopsia la que abrió la hipótesis del homicidio, del que se hizo cargo la División de Investigación Criminal (DIC).

La investigación condujo a la detención esta semana, el día 25, de la pareja del hombre en la localidad de Sant Salvador de Guardiola, localidad de la comarca del Bages y próxima a Manresa, caso por el que no hay más detenidos.

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La mujer pasó ayer a disposición judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado de que el Juzgado número 6 de Manresa, en funciones de guardia, ha decretado para la acusada prisión provisional, comunicada y sin fianza.