Gonzalo Barquilla 23 SEP 2026 - 13:02h.

Juan Carlos Zayas, abogado de la familia de Pedro Rodríguez, carga contra Rosa Peral y Albert López por los pagos de la indemnización

Rosa Peral se gradúa en Derecho desde prisión: podría tener capacidad para pedir permisos o traslados de módulo

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Rosa Peral y Albert López apenas han abonado una mínima parte de los 885.000 euros que la Justicia fijó como indemnización para la familia de Pedro Rodríguez tras el 'crimen de la Guardia Urbana'. Peral pagó 1.655,92 euros y López otros 1.675,92 euros hasta febrero de 2024 y, desde entonces, no ha trascendido que hayan vuelto a abonar ninguna cantidad.

Juan Carlos Zayas, abogado de la familia de Pedro, ha confirmado esta semana a la web de 'Informativos Telecinco' que los condenados no han vuelto a realizar ningún pago desde entonces: "Es una vergüenza", subraya el letrado.

La responsabilidad civil fue impuesta de forma solidaria a los dos condenados por el asesinato de Pedro Rodríguez, compañero de ambos en la Guardia Urbana de Barcelona y pareja de Rosa Peral. El hijo de Pedro, que tenía unos dos años cuando murió su padre, tiene reconocidos 450.000 euros de esos 885.000. La Justicia ha tratado de ejecutar la indemnización sobre el patrimonio de ambos condenados, aunque la situación económica y patrimonial de Peral y López ha dificultado el cobro.

Un piso de Albert López, con una hipoteca y pendiente de subasta

En el caso de Albert López, el procedimiento de ejecución se dirige ahora contra un piso de su propiedad en Badalona. El inmueble fue puesto a disposición del juzgado para hacer frente a la responsabilidad civil y se ha planteado su venta mediante subasta.

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Sin embargo, hay elementos que complican la operación. "Estamos intentando vender un piso de Albert, pero descubrimos que tiene una hipoteca, y va a ser complicado que se pueda vender si se saca a subasta con esa hipoteca", señala Zayas.

La indemnización por el crimen de Pedro se divide en 450.000 para el hijo del fallecido, 225.000 para su padre, 100.000 a cada uno de sus hermanos y 10.000 a su expareja y madre de su hijo. "Estamos hablando de un caso en el que hay un menor directamente afectado y ni siquiera han vuelto a depositar una mínima cantidad", comenta el abogado.

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Rosa Peral transfirió bienes a su padre antes de que la condena fuera firme

La situación de Rosa Peral es distinta a la de Albert. La condenada por el crimen de la Guardia Urbana transfirió a su padre el 50% de una vivienda situada en Vilanova i la Geltrú, además de un coche y una motocicleta. La operación se realizó antes de que la condena fuera firme y es precisamente el origen de la causa que afronta por un posible delito de insolvencia punible.

No se trata, por tanto, de que Rosa Peral y Albert López se hayan limitado a "declararse insolventes". En el caso de Peral, la Fiscalía sostiene que ella y su padre actuaron para dificultar o impedir que sus bienes pudieran ser embargados para pagar la responsabilidad civil. La jueza instructora consideró que los hechos podían ser constitutivos de delito y acordó continuar el procedimiento.

Peral reconoció la transmisión de la vivienda, pero dijo que la había puesto a nombre de su padre porque no podía hacer frente a la hipoteca y temía perderla. La Fiscalía mantiene una interpretación distinta de aquella operación y solicita cuatro años de prisión para Rosa Peral y tres años y medio para su padre. El juicio por esta causa está señalado para junio de 2027. "Es un desastre. Rosa no ha aportado nada porque lo que tenía lo puso a nombre de su padre. La familia de Pedro sigue sin recibir ni un euro", agrega Zayas. La cantidad abonada hasta febrero de 2024 tampoco procedería íntegramente de pagos voluntarios de los condenados. En el caso de Rosa Peral, parte de esos ingresos procedía del 20% del dinero que percibía en prisión y que era destinado a la cuenta judicial de la familia de Pedro.

Los posibles ingresos de Netflix también están embargados

Además de la indemnización para los familiares de Pedro, la Audiencia de Barcelona acordó en septiembre de 2023 embargar los posibles pagos que Rosa Peral y Albert López pudieran recibir por las producciones audiovisuales sobre el crimen. La medida afectaba a los eventuales ingresos derivados de la serie de ficción y el documental y tenía como destino el pago de las indemnizaciones a la familia de Pedro.

La medida resulta especialmente relevante porque Peral mantiene además un procedimiento civil contra Netflix y la productora Arcadia Motion Pictures por la serie 'El cuerpo en llamas'. La condenada reclama una indemnización por considerar que la ficción vulneró sus derechos al honor, a la propia imagen y a la intimidad. La parte de la demanda correspondiente a su hija fue archivada, mientras que su reclamación personal continúa.

"Yo estoy esperando que se resuelva este asunto. No le van a dar nada. Pero si le dieran algo, nosotros encantados, porque le podremos embargar", señala Zayas. La ejecución de los bienes y los procedimientos derivados de la responsabilidad civil se mantienen así vinculados a las distintas causas que han surgido después de la condena por el asesinato.

Albert López ya disfruta de permisos penitenciarios

Rosa Peral y Albert López fueron condenados en 2020 a 25 y 20 años de prisión, respectivamente, por el asesinato del agente Pedro Rodríguez, cuyo cuerpo fue hallado calcinado en el interior de su vehículo en el pantano de Foix el 4 de mayo de 2017. Tras haber cumplido parte de la pena, el exagente condenado ha disfrutado de permisos penitenciarios. Así lo ha confirmado su abogado, José Luis Bravo, en declaraciones difundidas por 'RTVE' el pasado 8 de septiembre. Albert permanece en el centro penitenciario de Quatre Camins, donde continúa con su itinerario de reinserción y sus estudios.

Los permisos llegan después de que en junio de 2025 disfrutara de su primera salida programada, entonces durante unas horas y bajo supervisión de funcionarios de prisiones, como pudo saber este medio. Aquella salida fue un paso previo dentro de su evolución penitenciaria y su abogado explicó que posteriormente podría acceder a permisos ordinarios de mayor duración.

En el caso de Albert, ya había trascendido en 2024 que había reconocido su participación en el programa de tratamiento penitenciario, aunque su abogado matizó entonces que no había admitido ser el autor material del asesinato, sino que había reconocido su implicación. La situación provoca el reproche de Juan Carlos Zayas, abogado de la familia de Pedro. El letrado entiende que si no se repara el daño a nivel económico, no se deberían conceder salidas con facilidad: "Teóricamente, si no has pagado nada, te tiene que dificultar que consigas un permiso. El problema es que no podemos comparecer en el expediente disciplinario. Si no, lo haríamos".

La exagente de la Guardia Urbana quiso acceder al acta de Albert López

Las manifestaciones de Albert López ante la Administración penitenciaria abrieron precisamente otro de los frentes judiciales que mantiene Rosa Peral. Núria González, la que fuera su abogada hasta hace unos meses, sostuvo que López había reconocido ser el "autor material" del asesinato y solicitó acceder al acta de la Junta de Tratamiento en la que, según Peral, constaría ese reconocimiento. "Rosa Peral quiso ver la confesión de Albert y le dieron alas en algo que no tenía ningún sentido. Primero, no te van a dar acceso a un documento así nunca. Y, segundo, ya presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para intentar que revisaran la condena y quedó archivado", sostiene Zayas.

El Supremo rechazó esa vía en julio de 2025. Según el tribunal, el reconocimiento de López no añadía nada a los hechos que el jurado ya había considerado probados y no exculpaba a Peral. Actualmente, además, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantiene un procedimiento contencioso-administrativo promovido por Peral por el acceso al acta penitenciaria, con una pieza separada para preservar el documento.

Zayas cuestiona también que esa declaración pueda modificar la situación de ambos condenados: "Hay que saber que Albert no dijo que Rosa no hiciera nada. Y, aunque lo dijera, eso ya no valdría de nada. Porque ya hubo un juicio y ya han sido condenados. Otra cosa es que apareciera una prueba irrefutable que mostrase una realidad que no se conoce, pero eso es imposible que ocurra en este caso". El letrado, además, agrega respecto a la situación penitenciaria de Peral: "Rosa no va a poder tener permisos. Para tener permisos tienes que reconocer tu implicación en el crimen. Y ella, por su mentalidad, solo quiere escuchar lo que ella quiere. Ella va a su bola. Por eso sigue diciendo que no hizo nada".

El ICAB no descarta que Rosa Peral pueda ejercer como abogada "de alguna forma"

Rosa Peral, que actualmente cumple su condena en el Centro Penitenciario Brians 1 tras varios traslados penitenciarios, terminó sus estudios de Derecho durante su estancia en la cárcel. En mayo de 2026, su abogada Núria González renunció a representarla en todos sus procedimientos judiciales, después de casi tres años llevando su defensa, y no trascendió un relevo. En este escenario, el hecho de haber terminado el grado no significa que pueda ejercer como abogada: el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) explicó a la web de 'Informativos Telecinco' que necesitaría completar el máster habilitante y cumplir los requisitos para colegiarse: "Existen numerosos colegios de abogados en España. Rosa Peral puede intentar acceder a cualquiera de ellos. El caso es que, para la colegialización, se necesita un máster que antes no se necesitaba".

La situación puede ser distinta si se trata de intervenir en sus propios procedimientos, ya que defenderse a sí misma es diferente de ejercer profesionalmente como abogada. El ICAB apuntó que "en otros casos que no han sido mediáticos, ha habido reclusos que se han podido representar a sí mismos en procesos judiciales, no sería la primera", aunque matizó que habría que analizar cada situación y que "no hay unas pautas marcadas para todos los casos, y menos cuando existen delitos graves", sin descartar que Peral pudiera ejercer "de alguna forma".

Juan Carlos Zayas se muestra, sin embargo, contrario a que pudiera llegar a colegiarse. "Con delitos graves de sangre, asesinato u homicidio, entiendo que no se puede colegiar a nadie. De otro modo, manifestaré mi malestar", sostiene. En la causa por el presunto alzamiento de bienes en la que están investigados Peral y su padre, la exagente de la Guardia Urbana sigue contando con asistencia letrada. "Seguimos inmersos en esta causa contra Rosa y su padre. Y, obviamente, en esta causa ella no está sola, sigue recibiendo asistencia jurídica", detalla Zayas.