Un médico especializado en constelaciones familiares, citado a declarar por la muerte de Isak Andic

Gonzalo Barquilla 22 OCT 2026 - 17:16h.

El médico Johannes Beckmann, cofundador de un centro en Mallorca, declarará en el caso Andic en calidad de testigo

La defensa de Jonathan Andic presentará unos informes médicos de Isak por un tratamiento en las rodillas desde 2018

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El médico Johannes Beckmann, cofundador del Instituto Antares de Palma de Mallorca, declarará como testigo en la investigación por la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, por la que su hijo mayor, Jonathan Andic, está investigado por un presunto delito de homicidio. El facultativo, especializado en medicina psicosomática, psicoterapia y constelaciones familiares, ha sido citado para comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell el próximo lunes 26 de octubre.

Así lo ha adelantado 'Diario de Mallorca'. El nombre de Beckmann apareció durante la declaración de María Julia Lüderwaldt, la terapeuta que atendía a la familia Andic. Su comparecencia se enmarca en las diligencias que la jueza instructora, Raquel Nieto, ha ordenado para esclarecer las circunstancias de la muerte del empresario y determinar si existen indicios suficientes contra Jonathan Andic, quien defiende su inocencia.

La declaración del médico se producirá al inicio de una nueva ronda de comparecencias judiciales. La magistrada ha citado a 33 testigos en nueve jornadas previstas entre el 26 de octubre y el 23 de noviembre, entre ellos profesionales del entorno personal y familiar del empresario y figuras vinculadas a su actividad empresarial. El objetivo es avanzar en una investigación que trata de determinar si la caída mortal de Isak Andic fue accidental o si hubo intervención de una tercera persona.

Por el momento, no ha trascendido qué aspectos concretos de la investigación deberá aclarar Beckmann ni qué información puede aportar sobre los hechos. Su citación como testigo no implica que esté investigado ni que se le atribuya participación alguna en la muerte del fundador de Mango.

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Johannes Beckmann, un médico formado en medicina psicosomática y psicoterapia

Johannes Beckmann estudió Medicina en la Universidad de Salamanca y amplió su formación en medicina psicosomática en Alemania y Francia. Posteriormente, cursó un máster en Psicoterapia y Psicología Clínica en Palma de Mallorca, ciudad en la que reside y trabaja desde 1994, según la biografía profesional publicada en la web del Instituto Antares, consultada por la web de 'Informativos Telecinco'.

Durante su trayectoria, ejerció en distintos centros hospitalarios en las áreas de medicina general y emergencias. Según explica en su presentación, esa experiencia le permitió comprobar los beneficios que, a su juicio, puede aportar el abordaje psicológico dentro de la práctica médica.

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Beckmann se acercó a la psicología sistémica a través de una formación en constelaciones familiares en el Institut Gestalt de Barcelona. Esta técnica busca explorar las dinámicas y los conflictos familiares mediante la representación de sus miembros y la observación de sus interacciones. También participó en talleres intensivos impartidos por Bert Hellinger en Alemania y España. Además, asegura haber impartido formación en medicina y psicología sistémica en universidades latinoamericanas y centros formativos de España, Suecia y Alemania.

Instituto Antares, un centro dedicado a las constelaciones familiares

Beckmann es cofundador del Instituto Antares, un centro situado en Palma de Mallorca que se presenta como un espacio dedicado al desarrollo personal y sistémico, tanto en el ámbito individual como en el familiar. La entidad integra diferentes enfoques terapéuticos y ofrece servicios de medicina psicosomática, constelaciones familiares y terapia Gestalt.

El centro organiza talleres de constelaciones familiares desde 2009 en castellano, inglés y alemán. También ofrece consultas individuales en esos tres idiomas. En su web, describe las constelaciones familiares como un método para explorar las dinámicas de los sistemas familiares, examinar la historia de la familia de origen y analizar sus posibles repercusiones en el presente, con el objetivo declarado de identificar patrones que puedan limitar el bienestar personal y las relaciones.

En su presentación, Beckmann resume su concepción de la profesión con una frase: "Concibo la Medicina como un arte y al médico como una herramienta del Amor". Esta descripción corresponde a la visión que el propio facultativo expresa sobre su labor.

Una nueva ronda de testigos en la investigación por la muerte del fundador de Mango

La declaración de Beckmann abrirá una nueva fase de comparecencias junto a la de otros profesionales relacionados con las diligencias practicadas durante la instrucción. Entre los testigos citados también figura el detective privado Francisco Marco, contratado por la defensa de Jonathan Andic para elaborar informes sobre las circunstancias de la caída mortal de su padre. En las jornadas posteriores está previsto que comparezcan directivos de Mango, personal de emergencias, bomberos y personas del entorno personal y profesional del empresario.

La investigación trata de esclarecer si la muerte de Isak Andic fue accidental o si intervino otra persona. El empresario falleció el 14 de diciembre de 2024 tras precipitarse por un barranco durante una excursión por Montserrat, en Collbató, Barcelona, en la que estaba acompañado únicamente por su hijo mayor, Jonathan Andic.

La causa se archivó provisionalmente en enero de 2025, cuando los investigadores consideraban que se trataba de un accidente, pero se reabrió en marzo de ese año tras nuevas diligencias de los Mossos d'Esquadra. El 19 de mayo de 2026, Jonathan fue detenido e investigado por un presunto delito de homicidio. La jueza acordó prisión eludible bajo una fianza de un millón de euros, que abonó, por lo que quedó en libertad mientras continúa la instrucción. El hijo del fundador de Mango ha defendido su inocencia.