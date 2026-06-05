Jonathan Andic paseó cuatro días antes de la muerte de su padre por la misma ruta por donde se produjo la caída mortal del fundador de Mango

Los Mossos comprobaron que Jonathan Andic mintió y no caminó con su padre en los últimos 10 años: las últimas investigaciones de la jueza

Compartir







BarcelonaNovedades sobre la muerte del fundador de Mango. La jueza ha pedido rastrear la señal de todos los móviles que estuvieron en el monte desde el que se precipitó. Hay versiones contradictorias sobre si padre e hijo habían ido antes a caminar juntos.

El entorno de Jonathan Andic quiere demostrar que sí paseaba habitualmente con su padre con unas fotografías que ha facilitado en las que, según su defensa, estarían fechadas en los años 2020 y 2021. Sin embargo, la jueza asegura en su último auto que padre e hijo no salían a caminar juntos nunca. Se basa en el análisis de las conversaciones que tuvieron en los últimos 10 años.

PUEDE INTERESARTE El vídeo en el que Jonathan Andic muestra una caída anterior de su padre

Jonathan Andic paseó por la misma ruta y hasta el punto exacto por donde cayó su padre cuatro días antes de la caída mortal

También investiga la posible implicación de terceras personas. Por eso ha pedido los datos de todos los teléfonos que estuvieron conectados a los repetidores de la zona de Monserrat. No sólo del día de la caída mortal, también de las dos veces anteriores que Jonathan estuvo en la zona.

La jueza intenta confirmar si realmente le robaron su móvil personal en Ecuador. No lo denunció en su momento y borró su contenido cuando se reactivó la investigación judicial. Hace hincapié en una aplicación que registraba la actividad de Jonathan y que justo desactivó antes del viaje. Sospecha que lo hizo para no dejar rastro digital de sus movimientos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, en las últimas horas se ha podido conocer que los Mossos d’Esquadra han podido deducir que el 10 de diciembre de 2024, tan solo cuatro días antes de la caída mortal del fundador de Mango, Jonathan Andic "condujo hasta Montserrat y caminó hasta el lugar desde el que el empresario se precipitó", según ha informado 'El Periódico'.

"Este paseo que el primogénito del fundador de Mango dio por la misma ruta y hasta el punto exacto por donde cayó su padre es para los investigadores otro indicio de que la muerte del magnate de la moda fue en realidad un crimen premeditado", apuntan desde el medio de comunicación anteriormente citado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La "influencia" de la psicóloga de Jonathan Andic en los hechos

Además, la jueza ha pedido a los Mossos que investiguen la "posible influencia" de terceras personas en los hechos y, en concreto, de Judit L., psicóloga del hijo del empresario que medió para que su padre le legara una herencia en vida.

La instructora apunta en su auto que debe investigarse la "posible influencia en los hechos de terceras personas, concretamente de la psicóloga" del sospechoso, por lo que insta a analizar los mensajes o conversaciones telefónicas que intercambiaron.

La propuesta de excursión

En concreto, la jueza pide analizar las comunicaciones de Jonathan Andic durante el mes de diciembre de 2024 por si estas "pudieran arrojar luz al proceso de gestación de la propuestas de excursión" a su padre, "y si en dicho proceso han podido intervenir o no otras personas".

La tesis de los Mossos d'Esquadra, que la instructora ha hecho suya, es que Jonathan Andic propuso a su padre hacer una excursión a solas por Collbató con el fin de limar asperezas por las diferencias que habían tenido por cuestiones económicas, después de que el empresario manifestara su intención de dejar parte de su herencia a una fundación con fines sociales.

De acuerdo con la investigación, fue la psicóloga de Andic la que medió para que Isak aceptara dejar una herencia en vida a su hijo, quien según la jueza instructora ejercía "manipulación emocional" sobre su padre y tenía una "obsesión" por el dinero.

El auto justifica las nuevas diligencias en la necesidad de "poder determinar con exactitud la participación" de Jonathan Andic en los hechos "y si existieran terceras personas que participaran" en los mismos.