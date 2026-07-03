En la madrugada de este 3 de julio, coinciendo con el primer año del fallecimiento del futbolista portugués, Portugal se impuso ante Croacia

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La clasificación de Portugal para los octavos de final del Mundial 2026, tras imponerse por 2-1 a Croacia, ha quedado completamente eclipsada por uno de los momentos más emotivos que se recuerdan en la historia de la selección portuguesa. Cristiano Ronaldo no pudo contener las lágrimas al recordar a Diogo Jota en el primer aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 3 de julio de 2025. Y por ello, el futbolista acabó dedicándole la victoria a su excompañero con un homenaje de lo más emotivo que no ha pasado desapercibido.

Nada más finalizar el encuentro, disputado en Toronto, el capitán portugués se enfundó una camiseta de la selección con el nombre de Diogo Jota y el dorsal 21, el número que lucía el delantero con Portugal. Después señaló al cielo y, completamente emocionado, rompió a llorar mientras era arropado por sus compañeros. Esa imagen ya ha dado la vuelta al mundo.

Después, en declaraciones a los medios, Cristiano explicó el significado de este triunfo, que iba mucho más allá de lo deportivo. "Sabíamos perfectamente lo que significaba este día. Lo único que tenía sentido era ganar para rendirle el mejor homenaje posible", afirmó el delantero portugués.

Asimismo, el capitán de Portugal aseveró que durante toda la concentración el equipo había tenido muy presente la figura de Jota y confesó que todos sintieron que el exfutbolista del Liverpool estuvo de alguna manera durante el partido.

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"Sabemos que está con nosotros. Está ahí arriba iluminándonos. Sentimos su presencia y esta victoria también es para él. Es increíble cómo son las coincidencias de la vida. Significa mucho para nosotros. Quisimos llorar también por él", expresó Cristiano visiblemente emocionado.

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Un homenaje

El homenaje comenzó incluso antes del pitido inicial. Durante los actos previos al encuentro, la imagen de Diogo Jota apareció en las pantallas del estadio, mientras los aficionados portugueses le dedicaban una sonora ovación.

Además, los jugadores saltaron al césped con un brazalete con su nombre y, tras el encuentro, todo el equipo posó unido mostrando una camiseta con el dorsal 21 en memoria de su compañero.

Cristiano quiso ser quien encabezara ese recuerdo. Tras ponerse la camiseta de Jota, la mostró a la grada, levantó la vista al cielo y apenas pudo contener la emoción mientras las lágrimas recorrían su rostro.

Y es que, un año después de una tragedia que conmocionó al mundo del fútbol, Portugal volvió a demostrar que Jota sigue muy presente en sus vidas.

Las lágrimas del cinco veces Balón de Oro reflejaban el gran vínculo que mantenía con Jota. Ambos compartieron durante años vestuario en la selección portuguesa, disputando juntos Eurocopas, Mundiales y fases finales de la Liga de Naciones. Cristiano siempre ejerció como uno de los grandes referentes del grupo, mientras que Jota se convirtió en una de las piezas fundamentales de la nueva generación del fútbol portugués.

Un año de la tragedia

Este 3 de julio se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Diogo Jota, que perdió la vida en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-52, a la altura de Cernadilla, Zamora, junto a su hermano André Silva.

El delantero tenía tan solo 28 años y acababa de vivir uno de los momentos más felices de su vida personal, ya que apenas unos días antes había contraído matrimonio con Rute Cardoso, madre de sus tres hijos. La noticia sacudió el panorama nacional e internacional no solo en el mundo del deporte.

Desde el primer momento, Cristiano Ronaldo fue uno de los más afectados por la tragedia. Por aquel entonces publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales que reflejaba la incredulidad que sintió al conocer la noticia. "No tiene sentido. Hace nada estábamos juntos en la selección y hace nada te habías casado", escribía.

Ahora, un año después de su muerte, Jota ha vuelto a estar presente en el corazón de Portugal y en el mundo del fútbol.