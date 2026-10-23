Gonzalo Barquilla 23 OCT 2026 - 12:48h.

Susana desapareció este pasado jueves en Cervera de Pisuerga, en Palencia: se trata de un perfil de "alta vulnerabilidad"

Los padres de Rosalba, la salvadoreña desaparecida en Madrid durante dos años, piden ayuda para viajar a España

Compartir







Susana V. G., una mujer de 39 años, desapareció este pasado jueves en la localidad de Cervera de Pisuerga, en la provincia de Palencia, y no hay noticias sobre su paradero. La última vez que fue vista viajaba en una furgoneta blanca, un vehículo Nissan NV-200 que lleva la matrícula 3546KNG.

La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta de búsqueda que ha difundido en sus redes sociales para tratar de localizar a Susana cuanto antes. Se trata de un perfil de "alta vulnerabilidad", por lo que el caso se presenta "urgente".

PUEDE INTERESARTE La Guardia Civil encuentra en buen estado a Sofía, la menor que desapareció hace más de 50 días en Castronuño tras una discusión

Susana, según los datos aportados, mide 1,65 metros de estatura, es de complexión atlética, tiene el pelo moreno y largo y los ojos marrones. Hay una gran preocupación en el entorno de la mujer, que ha facilitado las características para dar difusión al aviso.

La vestimenta de Susana en el momento en el que se perdió su pista

La mujer vestía una chaqueta verde clara y zapatillas Adidas de color rosa la última vez que fue vista. Por ahora se desconoce en qué punto de Cervera de Pisuerga se perdió su pista, así como las circunstancias de su desaparición. SOS Desaparecidos hace un llamamiento a la colaboración ciudadana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Desde SOS Desaparecidos piden que, en caso de contar con información sobre esta u otra desaparición, la ciudadanía contacte con el 868 286 726. También se puede contactar con el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es. Asimismo, se puede avisar a los servicios del 112.