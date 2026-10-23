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Un joven de 18 años, herido grave al recibir una puñalada durante una discusión en el parque del Canódromo, en Palma de Mallorca

Parque del Canódromo, en Palma de Mallorca
Parque del Canódromo, en Palma de Mallorca, donde ha resultado herido grave un joven tras recibir una puñalada. Europa Press
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Un joven de 18 años ha resultado herido de gravedad este viernes tras recibir una puñalada en el parque del Canódromo, en Palma de Mallorca. Los hechos han ocurrido en el mediodía de esta jornada, junto a la Plaza del Tubo.

Así lo ha adelantado 'Diario de Mallorca'. Una ambulancia ha atendido de urgencia al joven, que ha sido trasladado al hospital. Las autoridades han abierto una investigación para tratar de aclarar lo ocurrido y trabajan en la localización del presunto autor de la agresión con arma blanca. No obstante, podría haber más de un adolescente implicado.

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La agresión habría ocurrido durante una discusión entre un grupo de jóvenes

Las fuentes locales señalan que se habría producido una discusión entre un grupo de jóvenes que ha acabado con un sospechoso propinando la puñalada a la víctima. Los servicios del 061 se han coordinado tras recibir el aviso y han atendido la emergencia.

El suceso ha causado gran consternación en la capital balear. El joven afectado ha tenido que ser trasladado en un estado grave en camilla. Los médicos trabajan en el hospital y siguen pendientes de su evolución.

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