Un joven de 18 años ha resultado herido de gravedad al recibir una puñalada de otro joven durante una discusión en Palma

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Un joven de 18 años ha resultado herido de gravedad este viernes tras recibir una puñalada en el parque del Canódromo, en Palma de Mallorca. Los hechos han ocurrido en el mediodía de esta jornada, junto a la Plaza del Tubo.

Así lo ha adelantado 'Diario de Mallorca'. Una ambulancia ha atendido de urgencia al joven, que ha sido trasladado al hospital. Las autoridades han abierto una investigación para tratar de aclarar lo ocurrido y trabajan en la localización del presunto autor de la agresión con arma blanca. No obstante, podría haber más de un adolescente implicado.

La agresión habría ocurrido durante una discusión entre un grupo de jóvenes

Las fuentes locales señalan que se habría producido una discusión entre un grupo de jóvenes que ha acabado con un sospechoso propinando la puñalada a la víctima. Los servicios del 061 se han coordinado tras recibir el aviso y han atendido la emergencia.

El suceso ha causado gran consternación en la capital balear. El joven afectado ha tenido que ser trasladado en un estado grave en camilla. Los médicos trabajan en el hospital y siguen pendientes de su evolución.