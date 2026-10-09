El presunto autor, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, explicó a la Policía que lo había hecho por un reto de una aplicación móvil

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La Guardia Civil ha detenido a un joven turista alemán de 20 años por supuestamente entrar en una habitación de un hotel de Santanyí, Mallorca, y abalanzarse sobre una mujer que estaba durmiendo. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado cuando se recibió el aviso de que un hombre estaba retenido en la recepción de un hotel tras haber accedido sin permiso a una habitación.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, una patrulla se desplazó hasta el lugar, donde se encontraban el sospechoso, de nacionalidad alemana y 20 años, junto a las víctimas y personal del establecimiento.

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Siguiendo un reto viral

El presunto autor, según las investigaciones practicadas, entró en la estancia, mientras sus moradores dormían, a través de la puerta corredera de la terraza, sin llegar a forzar los accesos ni robar pertenencias.

En el interior, supuestamente se abalanzó sobre una mujer, que estaba tumbada y dormida junto a su marido. En ese momento, la víctima empujó al hombre y entre ambos lograron expulsarlo de la habitación y llevarlo hasta la recepción.

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El presunto autor, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, explicó que lo había hecho por un reto de una aplicación móvil. Los agentes lo detuvieron por un presunto delito de allanamiento de morada y fue puesto a disposición judicial de la autoridad competente.