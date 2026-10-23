Muere un motorista y una mujer resulta herida tras chocar su moto con una cabra en Granada

Ha ocurrido a la altura del kilómetro 347 de la N-340, en sentido Gualchos, en Granada, donde una moto ha chocado contra el animal

El hombre ha fallecido en el acto por el impacto, mientras que la mujer ha sido trasladada al Hospital Santa Ana

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Un hombre de 51 años de edad ha perdido la vida en un accidente de tráfico ocurrido durante la tarde del jueves al chocar su motocicleta con una cabra en la carretera N-340 en Granada, donde además, una mujer de 60 años ha resultado herida.

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La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha informado de un aviso recibido minutos antes de las 20.00 horas de este jueves, en el que se alertaba de un accidente de motocicleta a la altura del kilómetro 347 de la N-340, en sentido Gualchos.

Al lugar de los hechos se movilizó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061 para atender a las víctimas, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de la Vía para reestablecer la circulación.

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El hombre ha fallecido en el acto a causa del impacto del vehículo contra el animal, mientras que la mujer ha sido evacuada al Hospital Santa Ana para su atención médica. Se desconoce el estado del animal. La Guardia Civil investiga los hechos.