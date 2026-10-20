Un trabajador ha fallecido en un accidente laboral ocurrido en el Puerto de Bilbao

Un hombre muere al caer del tejado de una nave industrial de Ulldecona, en Tarragona

Compartir







Un trabajador ha fallecido esta tarde en un accidente laboral registrado en las instalaciones de una empresa en el Puerto de Bilbao, según ha informado la Autoridad Portuaria.

El accidente laboral se ha producido sobre las tres y media de la tarde en la empresa Bergé, sita en el Puerto de Bilbao. Los servicios sanitarios han acudido de inmediato, pero no han podido hacer nada por salvar su vida.

Las autoridades no han confirmado más información sobre que pudo producir el accidente que ha acabado con la vida del trabajador, tampoco han confirmado más detalles sobre la identidad del trabajador.

No hay más información sobre el incidente

Hasta el lugar de los hechos acudieron sanitarios del servicio de emergencia que, pese a tratar de salvarle la vida, no pudieron hacer nada por él.