La mujer circulaba en dirección prohibida por la ciudad de Zaragoza con metanfetamina, hachís y casi 350 euros en efectivo en su bolso

A pesar de que la Fiscalía solicitaba dos años de prisión, el análisis de cabello ayudó a demostrar que la mujer era consumidora habitual de drogas

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Un análisis de cabello ha sido la clave para que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza haya considerado absolver a una mujer que, en 2025, circulaba en dirección prohibida por la ciudad con metanfetamina, hachís y casi 350 euros en efectivo en su bolso.

A pesar de que la Fiscalía solicitaba dos años de prisión y su expulsión de España durante seis años, el análisis de cabello de la mujer de nacionalidad china ayudó a demostrar ser consumidora habitual de drogas. Esto hizo que la Audiencia Provincial considerara una falta de pruebas para demostrar que la mujer pretendiera vender dichas sustancias, tal y como ha explicado 'Aragón Digital'.

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La mujer reconoció ser consumidora habitual de droga

Los hechos ocurrieron en enero del pasado año, en el entorno del barrio de San José, cuando agentes de policía localizaron un vehículo circulando en sentido contrario. A pesar de que los agentes comenzaron a seguir el coche con las señales luminosas activadas, la conductora no se detuvo hasta alcanzar al cruce de las calles Lausana y José Pellicer, informa el medio local.

Fue durante el registro posterior cuando la policía localizó en el bolso de la conductora 2,69 gramos de metanfetamina y 6,19 gramos de resina de cannabis, además de 345 euros en billetes y dos teléfonos móviles.

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El juicio tuvo lugar el pasado 20 de octubre, donde la acusada alegó haber entrado por error en aquella calle al desconocer la zona por la que circulaba. También reconoció que consumía metanfetamina y cannabis, aunque negó haber vendido droga.

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Su abogado, Juan Manuel Martín Calvente, solicitó su absolución y aportó documentación sobre sus ingresos. En cuanto al dinero en efectivo, los magistrados concluyeron que era compatible con sus nóminas. Además, la Policía no había observado ningún indicio de una actividad de tráfico.