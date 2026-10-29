Última hora del accidente de tren en Urda, Toledo| La jueza prohíbe acceder a la zona para preservar las pruebas
El sindicato de maquinistas inicia la huelga prevista en la que exigen mejoras estructurales en la seguridad
Realizan las primeras autopsias de los fallecidos en el accidente de Urda mientras aumenta la tensión en la protesta frente a Trasportes
Un día después del choque de un tren de Renfe contra un Iryo en el que han muerto 68 personas la jueza ha prohibido el acceso a la zona del accidente para "preservar las evidencias, pruebas e indicios". Tampoco podrán retirarse del área afectada elementos relacionados con el incidente que ha sacudido a toda España. El Gobierno ha apuntado a un error humano como causa de la colisión en la localidad toledana de Urda.
La caída del sistema de seguridad LZB fue el origen del choque, después de que un responsable de Adif autorizó al AVE continuar la marcha con sus 397 pasajeros a bordo, a pesar de que el Iryo 6076 se encontraba parado en la vía y lo había informado a las autoridades ferroviarias. Contra él chocó el tren de Renfe a 200 kilómetros por hora.
Decenas de personas buscan información sobre sus familiares en la Estación de Santa Justa
Renfe ha abierto una oficina de información en la estación de Santa Justa, en Sevilla para ofrecer información a los que buscan a sus familiares, amigos desaparecidos en la colisión de los dos trenes en Urda.
El balance de cifras del accidente ferroviario de Urda: 52 cadáveres en el Instituto de Medicina Legal de Toledo, 29 denuncias de desaparición y 18 heridos críticos
ElInstituto de Medicina Legal de Toledo trabaja sin descanso desde que se rescatasen los primeros cuerpos sin vida del accidente entre un AVE y un Iryo en Urda.Ir a la noticia
Dos ciudadanos de Japón viajaban en uno de los trenes accidentados
En la zona del accidente en Urda han acudido varios medios nipones que emiten a su país, interesados en la situación de dos ciudadanos japoneses que viajaban en los trenes y que se encuentran desaparecidos. El Gobierno de México ha confirmado este jueves que al menos un ciudadano mexicano se encuentra desaparecido y otros siete han resultado heridos de carácter leve a causa del accidente ferroviario
Las imágenes de los primeros rescates en el interior de los trenes del trágico accidente ferroviario de Urda, Toledo
Nuevas imágenes del interior de los trenes que chocaron trágicamente en Urda, Toledo, muestran los trabajos de los equipos de rescate momentos inmediatamente después del fatal accidente ferroviario. Ente amasijos de hierro, asientos arrancados e instantes de shock y pánico, los efectivos comenzaron a sacar a heridos y supervivientes, afanándose en liberar a todos aquellos que permanecían atrapados por el destrozado material ferroviario.Ir a la noticia
Huelga de los maquinistas de Renfe un día después del accidente de Urda (Toledo)
El sindicato de maquinistas Semaf ha iniciado a las 00:01 horas de este jueves la huelga de 24 horas convocada en Renfe en demanda de mejoras estructurales de seguridad y del cumplimiento de los compromisos adquiridos, apenas un día después del trágico accidente registrado en Urda (Toledo).
La jueza prohíbe el acceso a la zona del accidente de trenes en Urda
La jueza que instruye la causa abierta para investigar el accidente ferroviario en Urda (Toledo), en el que han muerto hasta ahora 68 personas, ha prohibido el acceso de personas no autorizadas a la zona del siniestro y la retirada de cualquier elemento del área afectada para "preservar las evidencias, pruebas e indicios".
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha informado de las primeras medidas adoptadas por la titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo), responsable de la investigación.