Decenas de personas buscan información sobre sus familiares en la Estación de Santa Justa

Zoe Armenteros 29 OCT 2026 - 08:36h.

El sindicato de maquinistas inicia la huelga prevista en la que exigen mejoras estructurales en la seguridad

Realizan las primeras autopsias de los fallecidos en el accidente de Urda mientras aumenta la tensión en la protesta frente a Trasportes

Compartir







Un día después del choque de un tren de Renfe contra un Iryo en el que han muerto 68 personas la jueza ha prohibido el acceso a la zona del accidente para "preservar las evidencias, pruebas e indicios". Tampoco podrán retirarse del área afectada elementos relacionados con el incidente que ha sacudido a toda España. El Gobierno ha apuntado a un error humano como causa de la colisión en la localidad toledana de Urda.

La caída del sistema de seguridad LZB fue el origen del choque, después de que un responsable de Adif autorizó al AVE continuar la marcha con sus 397 pasajeros a bordo, a pesar de que el Iryo 6076 se encontraba parado en la vía y lo había informado a las autoridades ferroviarias. Contra él chocó el tren de Renfe a 200 kilómetros por hora.