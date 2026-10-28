Los audios de la tragedia muestran el error del responsable de Atocha.

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: retiran con una grúa los escombros en busca de nuevas víctimas

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Los tres audios clave de la tragedia, dos conexiones entre la maquinista del tren Iryo que estaba parado y el controlador de Atocha y uno del maquinista del AVE que venía por detrás y este mismo operador, demuestran con claridad los errores que se cometieron. El controlador da la orden al tren AVE, que estaba 25 kilómetros por detrás del Iryo, de que reinicie “la marcha normal”, y no a vista, como señalaba el protocolo, lo que habría supuesto una limitación de 40 kilómetros por hora y habría evitado el choque entre los dos trenes.

La maquinista del Iryo también recibe la misma orden, de reanudar “la marcha normal”, pero siete minutos después llama para decir que sigue detenida porque no puede reiniciar el tren y sin embargo nadie avisó al AVE ni siquiera ahí, a cinco minutos de la tragedia, de que tenía que frenar.

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Esta es la conversación entre el conductor del AVE y el controlador de Atocha

"Me ha dado un fallo pro bloqueo parcial 000". Es lo primero que le dice el conductor del AVE al controlador de Atocha, según los audios desvelados por el diario El País sobre el accidente en Toledo, donde la colisión de un AVE con un Iryo que se encontraba parado en la vía -aún no se sabe si porque tuvo un problema, vio una luz blanca y frenó, o esperó instrucciones de control para reanudar la marcha que no llegaron- y que ha provocado al menos 68 muertos en Toledo en un nuevo accidente trágico de la alta velocidad en España.

Tras transmitir al controlador que había constatado un fallo, la caída del sistema de seguridad LZB, el controlador le dice: "Sí, si te escucho era para darle el teléfono, si mira...me está llamando, me está llamando...", en un ambiente algo caótico.

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"Vale pues le voy a autorizar entonces, espera"... comenta el controlador. "Habrá que desconectarle, claro", dice el controlador a una compañera. "Tienes ahora mismo que tienes un punto de parada y meta cerra ¿verdad?, pregunta el controlador al conductor del AVE.

"Sí", dice con dudas el conductor del AVE.

"Sí, tiene un punto de parada y meta, pero es que se ha caído la central de Urda, así que por eso estamos preguntando. Me ha dicho, a ver si son rápidos. Un momentito!.

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"Vale, vale", le dice el conductor del AVE.

"Espera que estamos valorando desconectar o no, un momentín", dice el controlador.

"Vale, vale", responde el conductor.

"¿Desconecto? No, del tirón, Venga vale. Vale pues puedo apuntar vamos a desconectar, ¿vale?"

"Sí, vale, de acuerdo", dice el conductor.

"Un momento que no han dejado el marcador de la hoja y esto también. Pues es que verdad (el tono es de malestar). Vale, vale, vale, pues le digo. El no técnico es en desconexión 4 (dice el controlador como consultando mientras se oyen conversaciones de fondo). Maquinista de tren desconecte"

"Sí, con qué número?", dice el conductor.

"No no espera que es que estaba mirando porque es que este desconecte y vuelve a conectar. Desconecte y vuelve a conectar. Desconecte y vuelta a conectar. Pero espera, (se oye de nuevo ruido de fondo), pero es que... estamos liando porque van a arreglar un momento. Vale, no y vuelve a conectar y va a volver hasta allá (dice el controlador hablando con otra persona), es el cuatro, pero quizás no dices,(se escucha de fondo). ¿Cuando pase de Urda conectará otra vez?, (pregunta el controlador a otra persona). Vale pues entonces es el vuelva a conectar ¿vale? porque luego cuando pase Urda que ya no tenemos ese problema, cuando pase por algún CDI, volverá a tomar ¿vale? Vale pues es el LZB4 y hemos dicho que el mío es 77... 3. El 773. Con el 773.

"773", dice el conductor del AVE.

CRC Atocha a maquinista de tren es 2080

"Sí, 2080", dice el conductor.

A las 8:36, dice el controlador

"Sí"

"Y esto dice maquinista de tren. Maquinista tren. 2080 desconecte. Desconecte y vuelva a conectar. Y vuelva a conectar. El LZB y reanude marcha al amparo del BSL. Reanude marcha. Y luego reanude la marcha al amparo del BSL con marcha normal

-Con marcha normal?

-Sí".