Los pasajeros desaparecidos tras el accidente ferroviario en Urda: sus familias piden ayuda para localizarlos

Gonzalo Barquilla 28 OCT 2026 - 17:00h.

Las familias de los desaparecidos en el accidente de tren de Urda piden ayuda para encontrar a sus seres queridos

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo

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El accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre entre un tren AVE de Renfe y otro de Iryo en el entorno de Urda y Los Yébenes, en Toledo, ha dejado decenas de fallecidos y numerosos heridos. Mientras los equipos de emergencia trabajan en la zona para atender a las víctimas, las familias de los pasajeros de los que todavía no tienen noticias viven horas de angustia e intentan averiguar qué ha ocurrido con sus seres queridos.

A través de las redes sociales, familiares y allegados están difundiendo fotografías, nombres y datos de los viajeros para tratar de localizarlos y conseguir alguna información sobre su situación.

Algunos precisan el tren, el vagón y el asiento en el que viajaban, mientras piden colaboración ciudadana para saber si han sido encontrados o trasladados a algún hospital. Estos son algunos de los pasajeros cuyo paradero sus familias siguen tratando de esclarecer.

David Martínez Méndez: viajaba en el asiento 16A del vagón 7 del tren AVE

David Martínez Méndez, de 25 años, viajaba en el tren AVE por motivos de trabajo. Se encontraba en el vagón 7, en la plaza 16A. Su familia pregunta si se puede encontrar ingresado en un centro hospitalario.

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Adriana Marroquín Rodríguez: se encontraba en el vagón 8 del tren AVE

Adriana Marroquín Rodríguez viajaba en el tren AVE Madrid-Sevilla. Se encontraba en el vagón 8. Vestía chaqueta y pantalón azul. Su familia ha compartido imágenes en redes sociales para tratar de conseguir información sobre ella.

Juan José García Palacios: el guardia civil viajaba en uno de los trenes accidentados

Juan José García Palacios, de 26 años y guardia civil, viajaba en uno de los dos trenes accidentados. Salió de trabajar por la noche y tomó un convoy. Presenta una estatura media y en pocas semanas cumple 27 años, destacan sus allegados.

Mari Carmen García: la joven se encontraba entre los vagones 7 y 8 del Iryo

Mari Carmen García viajaba en el tren Iryo camino de Sevilla. Se encontraba entre los vagones 7 y 8. Su familia afirma que no tiene ninguna información sobre su situación.

David Reina Reguera: el mecánico de Renfe viajaba en el tren AVE y quería ir a Málaga

David Reina Reguera viajaba en el vagón 8 del tren AVE. Varios allegados difunden información en redes para intentar obtener información. Según 'Diario Sur', el joven malagueño de 22 años trabaja como mecánico de trenes en Renfe, en Madrid, y había tomado el convoy para pasar unos días en Málaga.

César Vicente Sanz: su familia pide información sobre su paradero

César Vicente Sanz, un profesor, viajaba en uno de los trenes accidentados en Urda. Su familia ha difundido su imagen en redes sociales y pide colaboración.

Eleuterio del Olmo Ramírez: viajaba en el vagón 7 del tren AVE, en el asiento 17C

Eleuterio del Olmo Ramírez, de 50 años, viajaba en el vagón 7 del tren AVE. Se encontraba en el asiento 17C. El hombre lleva barba y tiene el pelo corto, apuntan sus familiares.

José Ángel San Emeterio Freire: viajaba con su perro y permanece desaparecido

José Ángel San Emeterio Freire, conocido como Pepe, viajaba en uno de los trenes. Su familia informa que se encontraba junto a su perro, que ha sido localizado. Permanece desaparecido en estos momentos.

Ana Avilés Uruñuela: iba a la boda de su hija y se encontraba en el vagón 7 del tren AVE

Ana Avilés Uruñuela viajaba a Sevilla para la boda de su hija, que se casa el sábado, según han indicado sus familiares. Viajaba en el vagón 7 del tren AVE. Se desconoce su paradero.

David Benítez Domínguez: su hermana pide colaboración urgente

David Benítez Domínguez viajaba en uno de los trenes accidentados. Su hermana Ana ha pedido ayuda para tratar de conseguir información sobre su situación.

Las autoridades facilitan contactos para las familias

Los servicios de emergencia de Cruz Roja indican en redes sociales: "Si estás a salvo tras el accidente de Urda, publica "Estoy bien" en tus redes o estado de WhatsApp para tranquilizar a tus familiares y amistades. Así ayudarás a mantener las líneas telefónicas disponibles para quienes necesiten ayuda urgente". La Guardia Civil también facilita contactos para los familiares.