Ante la activación del Platecam, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 se ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.

Asimismo, la puesta en marcha del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha conlleva la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) en las instalaciones del Servicio 112, desde donde se realiza el seguimiento y valoración de la emergencia. En función de la evolución de la situación, así como de las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias, la dirección del Plan irá adaptando el nivel de respuesta en cada momento.

La activación del Platecam se enmarca dentro de la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante la optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia.