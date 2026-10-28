Dos vagones del tren Iryo siniestrado en Urda, Toledo, descarrilaron tras ser alcanzados por un tren de Renfe
Reacciones políticas al choque de trenes entre un AVE y un Iryo en Toledo: el Gobierno suspende su agenda
ToledoDos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el suceso ha tenido lugar a las 8.54 horas.
En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.
Puente se enteró del accidente justo antes de su intervención en el Foro Mundial de Infraestructuras
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, conoció la noticia sobre el accidente ferroviario momentos antes de participar en la inauguración del World Infrastructure Forum (WIF), acto que abandonó de manera inmediata para desplazarse hasta el lugar de los hechos.
Según confirmaron fuentes del sector, la asistencia del titular del departamento estaba programada a primera hora de la mañana en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Puente se disponía a realizar su intervención pasadas las 9.00 horas cuando recibió el aviso del siniestro acontecido en el municipio toledano, por lo que decidió cancelar su participación para trasladarse a la zona afectada.
El PSOE cancela su agenda de este miércoles tras el siniestro de dos trenes de alta velocidad en Toledo
El PSOE ha cancelado su agenda de actos prevista para este miércoles 28 de octubre tras el accidente ferroviario que se ha producido esta misma mañana entre las estaciones de Mora, Orgaz y Urda, en la provincia de Toledo.
Los socialistas aseguran que están "pendientes de la información oficial" sobre el suceso en el que estarían implicados dos trenes de alta velocidad. El partido suspende sus actividades en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, según han trasladado desde Ferraz.
Personas atrapadas tras el accidente ferroviario
Hay varias personas atrapadas tras el accidente ferroviario, según ha podido conocer Malena Guerra, reportera de 'Informativos Telecinco'. "Informe visual primeros efectivos: Hay 4 vagones volcados con varios fallecidos, heridos y personas atrapadas, al lugar acuden servicios médicos, bomberos y pendiente de activación de personal de Protección Civil", informa la periodista.
Madrid envía bomberos y presta apoyo psicológico a víctimas del accidente de Urda, Toledo
La Comunidad de Madrid presta ayuda en la atención a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que han perdido la vida al menos 10 personas. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, se han enviado al lugar 8 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y 8 recursos del SUMMA 112. Además, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha habilitado un puesto de atención psicosocial a víctimas y familiares en la estación de Atocha.
Antonio Maíllo (IU): "Es un accidente muy grave y tememos lo peor"
El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ante el accidente de dos trenes en la línea Madrid-Sevilla, ha asegurado que se teme "lo peor" y que sea un "accidente muy grave". Maíllo, en un encuentro organizado por la cadena Ser, ha añadido que está "absolutamente consternado" y ha invitado a la prudencia.
"Por las imágenes estoy impactado, a la espera de información", ha señalado el también portavoz de Por Andalucía, quien ha indicado que se teme "lo peor". El líder de izquierdas, usuario habitual de trenes, según ha dicho, ha recordado que en los convoyes accidentados viajaban "cantidad de trabajadores" y ha insistido en que, viendo las imágenes del accidente, teme "lo peor".
Andalucía envía UVI móviles para la atención a afectados en el accidente de Urda
La Junta de Andalucía ha enviado UVI móviles y un vehículo de apoyo logístico del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para el apoyo a la atención a las personas afectadas en el accidente en el que han colisionado dos trenes de alta velocidad a la altura de la estación de Urda (Toledo).
El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha indicado en la red social X que el Gobierno andaluz sigue "muy de cerca" este accidente ferroviario entre dos trenes de pasajeros de Renfe e Iryo ocurrido a primera hora de este miércoles con al menos diez muertos. El Ejecutivo autonómico está en contacto con las autoridades para conocer la evolución de la situación, ha precisado Sanz, quien ha trasladado el apoyo de los andaluces a las personas heridas y a sus familias. Asimismo, ha trasladado su agradecimiento a los equipos de emergencia que trabajan en el lugar.
Moreno lamenta el accidente ferroviario de Toledo: "Otra pesadilla"
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado "otra pesadilla" tras el accidente ferroviario que ha ocurrido este miércoles en la línea entre Madrid y Andalucía en la provincia de Toledo, en el que al menos han muerto diez personas, y ha trasladado la disposición de Andalucía para "ayudar en todo lo necesario a atender a las víctimas".
En su cuenta de X, Moreno se ha mostrado "muy preocupado" por el nuevo siniestro ferroviario en la línea entre Madrid y Andalucía en la provincia de Toledo y ha apostillado: "Un horror. Otra pesadilla", en recuerdo al accidente de Adamuz en (Córdoba) el pasado mes de enero, que se saldó con 46 muertos.
El mapa del accidente ferroviario en Urda, Toledo
Seguimiento y coordinación
Ante la activación del Platecam, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 se ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.
Asimismo, la puesta en marcha del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha conlleva la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) en las instalaciones del Servicio 112, desde donde se realiza el seguimiento y valoración de la emergencia. En función de la evolución de la situación, así como de las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias, la dirección del Plan irá adaptando el nivel de respuesta en cada momento.
La activación del Platecam se enmarca dentro de la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante la optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia.
La posible causa del accidente: un error humano
Fuentes de Transportes consultadas por 'ABC' han confirmado que el accidente podría haber sido consecuencia de un error humano. Así lo confirma un operario de la empresa pública, que estaba actuando en una avería del sistema principal de señalización.
Urda habilita un pabellón municipal para atender a posibles afectados por el accidente ferroviario
La localidad toledana de Urda, en cuyas inmediaciones ha tenido lugar este miércoles un accidente ferroviario que, según los primeros indicios, ha consistido en que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, va a habilitar un pabellón municipal para atender a posibles heridos de este suceso.
Así lo ha indicado el alcalde de Urda, Manuel Galán, en declaraciones a la 'Cadena Ser', quien ha apuntado que está trabajando con personal del Ayuntamiento a la espera de que le llame Protección Civil "por si le hiciese falta algo".
El portavoz del Sindicato Ferroviario ve "muy raro" el accidente de trenes
El portavoz del Sindicato Ferroviario, Rafael Escudero, ha dicho este miércoles que es "muy raro" el accidente de tren ocurrido a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo). Además, ha apuntado que en esa zona no hay parada comercial, que la circulación está supervisada en tiempo real y que el tren tiene también información en tiempo real del estado de la vía y, si hay un obstáculo, como un tren, se pararía. "Es muy raro", ha señalado. Según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112, dos vagones han caído por un terraplén.
García-Page cancela su agenda y se desplaza a Urda (Toledo) tras el accidente ferroviario
El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cancelado la agenda prevista para este miércoles y se desplaza hacia Urda (Toledo) tras el accidente entre dos trenes de pasajeros.
En un mensaje publicado en la red social X, el presidente castellanomanchego ha indicado que sigue "con atención y preocupación" el accidente ferroviario, ocurrido a las 8:54 horas en la estación de Urda, donde dos trenes de pasajeros han colisionado por alcance y dos vagones han caído por un terraplén.
Feijóo dice estar "muy preocupado" por el accidente de tren: "Lo prioritario ahora es atender a las víctimas"
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado estar "muy preocupado" por el accidente de tren que se ha producido en Urda (Toledo), donde dos vagones de un tren Iryo han descarrillado tras ser alcanzados por un AVE. Según ha dicho, "lo prioritario ahora es atender a las víctimas".
"Muy preocupado ante las informaciones que vamos conociendo sobre un nuevo accidente ferroviario", ha afirmado Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de 'X'. El PP ha cancelado toda la agenda de campaña de sus líderes tras este accidente. El presidente del PP ha recalcado que "lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a sus familias". "Todo mi apoyo a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno", ha manifestado.
Irene Montero expresa su preocupación por el grave accidente ferroviario en Toledo
La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, ha expresado su honda preocupación por el grave accidente de tren en Tolego y ha afirmado que ahora la "máxima prioridad" son las personas afectadas y sus familias.
"Facilitemos el trabajo a los servicios de emergencias y estemos atentas a la información oficial", ha escrito en las redes sociales tras conocer el siniestro.
El Gobierno ha comenzado a cancelar su agenda prevista para este miércoles 28 de octubre tras el accidente ferroviario entre dos trenes de alta velocidad en la estación de Urda. También Frente Amplio ha suspendido sus actos de precampaña.
¿Qué se sabe del accidente ferroviario en Urda, Toledo?: dos vagones siniestrados descarrilaron tras ser alcanzados por un tren de Renfe
Los primeros indicios del accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) ocurrido poco antes de las 9.00 horas de este miércoles apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del tren Iryo, según han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes.Ir a la noticia
Reacciones políticas al choque de trenes entre un AVE y un Iryo en Toledo: el Gobierno suspende su agenda
Un nuevo accidente tras un choque de trenes ha vuelto a activar todas las alarmas después de que un convoy de Renfe y otro de Iryo hayan colisionado a la altura de Toledo. Los hechos se han producido entre las localidades de “Mora y Orgaz y Urda”, en el punto kilométrico 118, según ha señalado Adif, que ha precisado que los trenes “cubrían el trayecto Madrid-Sevilla”.Ir a la noticia
Frente Amplio suspende los actos de precampaña tras el accidente de tren y Colau se solidariza con los afectados
Frente Amplio ha decidido suspender todos sus actos de precampaña a las elecciones generales de sus candidatos tras el accidente ferroviario de alta localidad este miércoles en la localidad de Urda (Toledo).
Por su parte, la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha afirmado que sigue con "mucha preocupación" las informaciones sobre este siniestro y ha mostrado su "solidaridad con las personas afectadas". A través de un mensaje en las redes sociales, Colau también ha enviado también su "apoyo a los servicios de emergencia que ya están trabajando sobre el terreno".