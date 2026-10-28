La paciente se ha manifestado frente a la clínica para exigir la devolución del dinero

Una disputa por un anticipo de 20.000 euros, posible móvil del asesinato del cirujano Alexander Aslani en Marbella

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Una paciente de Alexander Aslani, el cirujano plástico asesinado a tiros el pasado 7 de octubre en su clínica de Marbella, ha iniciado una campaña de protesta para reclamar que le devuelvan 18.000 euros que había abonado para una operación que no se llegó a realizar debido al suceso.

La mujer había pagado por una triple intervención quirúrgica que estaba previsto que se llevase a cabo el pasado 25 de octubre, pero que no se ha podido hacer por el asesinato a tiros del médico.

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En la clínica, donde la actividad continúa a puerta cerrada sin aceptar a nuevos pacientes, le ofrecieron que la intervención la realizase otro doctor, cuestión que la paciente rechazó “porque no lo conocía ni sabía qué experiencia tenía”, ha precisado.

Como protesta, la mujer ha iniciado una campaña a las puertas del centro médico donde ocurrió el suceso y ha señalado que desde la clínica se habían comprometido a devolverle el dinero algo que no se ha producido y ha denunciado que ni siquiera le han permitido entrar en las instalaciones del centro, por lo que ha organizado una protesta a las puertas.

Por otra parte, el personal del centro no ha querido hacer declaraciones sobre el caso en particular aunque extraoficialmente insisten en su disposición a devolver el importe cobrado. Ante la protesta de la mujer, los empleados del centro han llamado a la Policía Nacional que ha enviado tres vehículos y media docena de agentes uniformados que, tras comprobar que se trataba de una protesta pacífica y en regla, han hablado con las partes y han tomado nota de los sucedido.