Un hombre que estaba ingresado en el hospital Joan XXIII de Tarragona ha muerto tras ser tiroteado

Varias patrullas policiales se han desplazado al lugar de los hechos, donde han localizado a la víctima gravemente herida

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TarragonaUn hombre ha muerto tiroteado la madrugada de este jueves en la habitación del hospital Joan XXIII, en Tarragona, donde estaba ingresado, según han informado los Mossos d’Esquadra.

Los Mossos han recibido a las 3:15 horas el aviso de que un hombre había sufrido una agresión con arma de fuego en el hospital.

La muerte de la víctima

Varias patrullas policiales se han desplazado al lugar de los hechos, donde han localizado a la víctima gravemente herida. Pese a la asistencia médica recibida, finalmente ha muerto

Por su parte, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado un equipo de apoyo psicológico para atender a profesionales sanitarios y la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) se ha hecho cargo de la investigación de un caso que se encuentra bajo secreto de las actuaciones.