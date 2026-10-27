La pequeña se encuentra estable aunque le queda un largo proceso para recuperarse totalmente

Cinco muertos, entre ellos tres niños, una profesora y el propio atacante, por un tiroteo en una escuela de Oregón, EEUU

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Saylor Graham-Poarch, la niña de siete años que recibió un disparo en la cara durante el tiroteo en un colegio de Oregón, ha salido de la UCI. La pequeña, que tiene discapacidad, se encuentra estable aunque le queda un largo proceso para recuperarse totalmente. "Aunque estamos agradecidos por el progreso de Saylor, nuestros corazones están rotos por las familias de los tres niños y la profesora que murieron. Los tenemos cerca y lloramos con ellos", dijo su familia en un comunicado.

La familia se siente muy agradecida por los mensajes de apoyo y cariño que han recibido: "Gracias a todos los que se han puesto en contacto, rezado por Saylor, enviado mensajes y mostrado tanto amor a nuestra familia durante el momento más difícil de nuestras vidas. No podemos responder a cada uno individualmente, pero por favor, sepan que cada palabra amable, oración y acto de apoyo significa más para nosotros de lo que podemos expresar".

"Por encima de todo, por favor, mantén a Saylor en tus pensamientos y oraciones mientras se recupera. Estamos más que agradecidos de que siga aquí con nosotros", añadió la familia.

"Saylor es la definición de luz y alegría", dijo el director ejecutivo de Sparrow Clubs USA

Saylor Graham-Poarch estaba en estado crítico desde que John, un joven de 16 años, abrió fuego dentro de una clase para niños con necesidades especiales en la escuela primaria Silver Rail de Bend. Los hechos ocurrieron el 15 de octubre. La niña de siete años ya era muy conocida en su comunidad por ser muy alegre y por sus características gafas rosas.

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"Saylor es la definición de luz y alegría. Y una de esas niñas que, ya sabes, cuando está en la habitación. No puedes pensar en nada más que en lo que está haciendo Saylor; "Necesito conocerla", dijo anteriormente Matt Sampson, director ejecutivo de Sparrow Clubs USA, al Central Oregon Daily. Aunque usaba con frecuencia una silla de ruedas, ella podía caminar por sí sola.

El tirador usó la escopeta de su madre

El atacante usó la escopeta de su madre para llevar a cabo el tiroteo en su antigua aula de educación especial. Murieron tres estudiantes: Rhoam Summer, de cinco años, y otros dos alumnos no identificados, de ocho y 11 años, así como la profesora y querida entrenadora de voleibol, Megan Lambert, de 25 años.

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La profesora Becky Drury también fue hospitalizada después de que su mano fuera destrozada por los disparos. Desde entonces se ha sometido a una cirugía en el brazo izquierdo y la mano derecha. Un hombre, cuyas dos hijas asisten a la escuela primaria, irrumpió en el colegio y disparó al tirador para detener la masacre.