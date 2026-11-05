Claudia Barraso 05 NOV 2026 - 17:53h.

La Policía Nacional consiguió detenerle en la carretera y requisarle las granadas de mano

El detenido por asesinar a su pareja en Marbella, Málaga, confesó el crimen a la Policía

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La Policía Nacional ha detenido a un hombre que trasladaba por la AP-7 dos granadas de mano en su vehículo. El arresto se produjo a primera hora de la tarde este miércoles en sentido a Marbella.

Según ha confirmado ‘Diario Sur’, la intervención ha sido desarrollada por varios grupos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Costa del Sol, que estaban siguiendo la pista del sospechoso desde la provincia de Granada y que contaron con el apoyo de patrullas de Seguridad Ciudadana para cerrar el paso al vehículo en la barrera del peaje.

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Los agentes estaban registrando el vehículo cuando descubrieron que el conductor había escondido explosivos en la guantera del turismo, concretamente dos granadas de mano de origen yugoslavo. El conductor es un hombre de nacionalidad española, de unos 45 años y con numerosos antecedentes policiales.

El detenido tiene numerosos antecedentes penales

La investigación apunta a que el detenido era el encargado de trasportar el material en el núcleo urbano de San Pedro de Alcántara y que los explosivos estaban destinados a ser detonados este jueves, aunque desconocen la finalidad concreta de la acción o la identidad de los receptores finales de los artefactos.

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Desde la Comisaría Provincial de Málaga han confirmado la apertura de una investigación en torno a estos hechos y la detención del individuo por un presunto delito de tenencia ilícita de armas y explosivos, mientras se mantienen abiertas todas las diligencias para esclarecer el trasfondo del porte y el destino del material intervenido.