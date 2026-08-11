El caso está siendo investigado por violencia doméstica, dado que la víctima aún no se había inscrito en el Registro Civil como mujer

El detenido y su pareja asesinada en Marbella se denunciaron el 1 de agosto por agresión mutua

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El hombre de 59 años detenido este lunes en por la Policía Nacional en Marbella (Málaga) por matar presuntamente a puñaladas a su pareja, una mujer trans de 35 años, convivió casi un día entero con el cadáver apuñalado en su vivienda.

Tal y como informa ‘ABC’, la discusión que acabó con la mujer trans apuñalada se produjo el domingo, según los datos aportados al juzgado de Marbella, que ha abierto diligencias por el fallecimiento.

No obstante, no fue hasta el lunes por la tarde cuando el presunto asesino dio el aviso a un vecino, que requirió ayuda llamando a Emergencias 112. Al lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local y de la Nacional, así como efectivos sanitarios. “La he matado”, aseguró el detenido.

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La fallecida es una mujer transexual y así era conocida por sus vecinos. No obstante, aún no había hecho el cambio de sexo en sus documentos y, oficialmente para la Administración seguía siendo un hombre.

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Pese a que el presunto agresor y la víctima mantenían una relación sentimental, el caso será investigado judicialmente por un juzgado de instrucción y no por el de violencia sobre la mujer dado que ella "aún no había adquirido esta condición pues no se había inscrito como tal en el Registro Civil", ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Además, el TSJA ha precisado que los juzgados de Marbella "no ordenaron en ningún momento la exclusión de la mujer fallecida de los registros de víctimas de violencia de género (Viogén) dado que se trata de un registro policial.

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Previamente, fuentes policiales han señalado a EFE que al no haber iniciado la víctima los trámites administrativos para el cambio de sexo, tramita las diligencias en el ámbito de violencia doméstica en lugar de violencia de género como habían apuntado inicialmente.

Posición del Ministerio de Igualdad

Por su parte, fuentes del Ministerio de Igualdad han indicado a EFE que el respeto a las víctimas lleva a realizar un análisis singularizado y pormenorizado de las circunstancias de cada caso, puesto que no hay dos víctimas iguales ni se puede generalizar, un punto en el que se encuentra actualmente lo ocurrido en Marbella.

Asimismo, han apuntado que la jurisprudencia establece que el cambio de sexo, desde la entrada en vigor de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, es un requisito constitutivo y no meramente declarativo.

No obstante, han insistido en que cada caso tiene que ser investigado policial y judicialmente para determinar si se aborda o no como violencia de género.

Discusiones habituales

La Policía Nacional tuvo conocimiento del crimen sobre las 16:15 horas de este lunes a través del aviso de un ciudadano. Los servicios sanitarios que se desplazaron a la vivienda, ubicada en la calle Castilla, no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, que presentaba heridas por arma blanca.

Fuentes próximas a la investigación han señalado a EFE que la víctima es de origen venezolano y el presunto autor es de nacionalidad española. Ambos convivían y, según las primeras averiguaciones de los investigadores, las discusiones de pareja eran habituales.

De las pesquisas policiales se desprende que la víctima habría fallecido a consecuencia del apuñalamiento, extremo que deberá confirmar la autopsia. Está previsto que el detenido pase a disposición del juzgado de guardia de Marbella este miércoles.

Concentración de rechazo a la violencia doméstica

En Marbella, cerca de medio centenar de personas se han concentrado este mediodía en el Centro Cultural Miraflores, donde han guardado un minuto de silencio en memoria de la víctima.

Su alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha mostrado el "absoluto y rotundo rechazo" de la ciudad ante el acto de violencia doméstica registrado y ha apelado a la unidad de todas las administraciones y de los cuerpos y fuerzas de seguridad para evitar que estos hechos se repitan.

El asesinato de Marbella se ha producido unos días después de que se haya confirmado el crimen machista de otra mujer en Benahavís (Málaga) el 21 de julio, lo que elevaba a 36 el número asesinadas por sus parejas y exparejas en lo que va de año, la peor cifra desde 2019.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización