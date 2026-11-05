El 'influencer' Dr.Love ha sido detenido junto a su mujer y están acusados de un presunto delito de trata

Los testimonios del caso de prostitución en el que se investiga a Bastoni

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Barcelona¿Puede la prostitución ser ética? Para el ‘influencer’ conocido como Dr.Love sí que lo es. De hecho, en ese concepto basaba su negocio por el que acaba de ser detenido. Prostitución enmascarada con la que ha llegado, según los investigadores, a construir un imperio. También ha sido arrestada su mujer.

Mikel A. es este creador de contenido que es conocido en redes sociales como el Dr.Love y cuenta con más de dos millones de seguidores. Procedente del sector de la hostelería, ganó notoriedad con la apertura de varios locales de ocio nocturno bajo el nombre de Apricots.

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Presunto autor de un delito de trata

Su reclamo era la prostitución ética: un trabajo voluntario con prácticas legales y honestas en el mercado.

Ahora el influencer y empresario ha sido detenido como presunto autor de un delito de trata. De madrugada, la Policía Nacional ha irrumpido en varios locales y pisos particulares en la llamada ‘Operación Trufa’ tras obtener indicios de posibles delitos de trata con fines de explotación sexual.

La macrorredada se ha llevado a cabo en Madrid, Barcelona y Sevilla y se ha saldado con varios detenidos. Ahora la investigación se encuentra bajo secreto de sumario.

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Uno de los mayores dispositivos de los últimos años en Barcelona

La Policía Nacional no ha querido dar detalles de la operación, pero algunos medios catalanes como ‘Crónica Global’ han destacado estas detenciones como “uno de los mayores dispositivos de los últimos años en la capital catalana”.

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Los pocos datos que se conocen es que la investigación ha sido apodada por los agentes como la ‘Operación Trufa’, que se ha desarrollado en Barcelona y, también, en otras ciudades como Tenerife, Madrid o Sevilla.

Por su parte, varios vecinos de la zona de Barcelona donde se ha producido el despliegue policial han confirmado a ‘Informativos Telecinco’ que el local era utilizado como “un pequeño club de alterne” que estaba compuesto por “cinco suites” y que era un negocio “de alto nivel”.