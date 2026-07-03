Alberto Rosa 03 JUL 2026 - 18:40h.

El jugador del Inter de Milán no ha acudido a declarar ante el juez por el el caso de prostitución de menores que gira en torno a la agencia Ma.De.

Fiestas VIP con "todo incluido" y menores implicadas: la trama que sacude a futbolistas de la serie A por prostitución de menores, con Alessandro Bastoni en el foco

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El jugador italiano Alessandro Bastoni está siendo investigado por la Fiscalía de Milán por un presunto delito de prostitución de menores que gira en torno a la agencia de eventos Ma.De. El futbolista del Inter de Milán no ha acudido a declarar ante la Fiscalía de Milán tras consultarlo y acordarlo con su abogado, según informa ‘Corriere della Sera’.

El caso surge tras el inicio de una investigación contra una red acusada de explotar y promover la prostitución infantil durante la organización de fiestas y eventos dirigidos fundamentalmente a famosos y futbolistas de la Serie A. Entre estos últimos estaría el defensa italiano, en el foco ahora por un supuesto encuentro con una joven que tenía 17 años cuando ocurrieron los hechos, y por los que habría pagado. Los hechos están siendo analizados ahora por las autoridades.

El eje fundamental sobre el que giran las pesquisas policiales parte de la agencia de eventos Ma.De., investigada ahora como una presunta “agencia de escorts” ante las sospechas de explotación sexual y prostitución de menores, ofreciendo chicas a su red de clientes a cambio de importantes sumas de dinero.

La agencia organizaba fiestas con chicas para los futbolistas

“Alessandro Bastoni reitera su falta de implicación en los hechos que se investigan”, declaró su abogado, Salvatore Scuto, en un comunicado. “La decisión de no comparecer para ser interrogado en este momento se tomó a petición de la defensa y se basa únicamente en consideraciones técnicas, en pleno ejercicio de su autoridad legal”, concluyó Scuto.

"Creo que la menor quiere tener sexo contigo", le había escrito Alessio Salamone, el jefe de relaciones públicas de la agencia. Salamone está bajo arresto domiciliario desde abril, junto con la dueña de Ma.De., Deborah Ronchi, su pareja Emanuele Buttini y la colaboradora brasileña Luz Frag, relata el citado medio italiano.

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El negocio de la agencia era atender las peticiones posteriores a los partidos de los futbolistas, quienes, a excepción de Bastoni, no están siendo investigados pero serán llamados a declarar. Los primeros en hacerlo fueron Daniel Maldini del Atalanta y Kevin Bonifazi del Bologna. Este viernes será el turno de Riccardo Calafiori del Arsenal.

"Humillaciones"

‘Corriere della Sera’ ha recogido las declaraciones de algunas de las testigos del caso. S. una bailarina de 20 años del centro de Italia, cuenta que Ma.De. la reclutó para trabajar "después de la cena" en el Pineta de Milán , el local donde la agencia había reservado una zona entera para fiestas privadas con cócteles y champán. "Me sentaba con otras chicas (...) Alessio Salamone nos llevaba, incluso a la fuerza, agarrándonos del brazo, a las mesas donde pronto llegarían los clientes adinerados , que en su mayoría eran futbolistas ".

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Con una "actitud insistente", la obligaron "a sentarse en una mesa determinada ", "de forma muy brusca y con lenguaje vulgar". Admite haber tenido relaciones sexuales con clientes, pero jura "nunca por dinero", aunque las fiscales Rosaria Stagnaro y Bruna Albertini plantean la hipótesis de que los clientes pagaban un paquete con todo incluido a la agencia, que luego pagaba a las chicas. También dice que alguien la humilló tratándola como un objeto sexual , según declara cuando los investigadores le preguntan sobre el sexo oral que tuvo con un futbolista en febrero. "Me pidió una horquilla y, tras intercambiar unas palabras, me dijo que lo siguiera, me llevó a la cocina (...) y me pidió que tuviera relaciones sexuales con él". Cuando volvimos a la mesa, "intenté acercarme de nuevo, pero no me hizo caso porque ya estaba ocupado con otras chicas".