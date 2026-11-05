Los progenitores esgrimieron que la intoxicación podría haberse producido de manera fortuita, al inhalar humo en un parque público donde, supuestamente, había terceras personas

Los investigadores no encontraron elementos que permitieran corroborar la explicación de los padres, quedando el bebé bajo la tutela de los servicios sociales competentes

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La RiojaLa Guardia Civil investiga a unos padres en La Rioja tras resultar intoxicado por cannabis el bebé de ambos, de solo 14 meses. Sobre ellos, un varón de 22 años y una joven de 24, recae ahora una acusación por delitos de lesiones por imprudencia grave y de incumplimiento de las obligaciones legales de asistencia inherentes a la patria potestad

Según ha detallado el instituto armado en una nota de prensa, la actuación se inició después de que los agentes tuvieran conocimiento de la activación de los protocolos sanitarios de emergencia con motivo del ingreso hospitalario del bebé en un centro médico de la comunidad autónoma,.

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El bebé, con un estado de decaimiento y somnolencia, dio positivo en cannabis

Tal y como explican, el bebé presentaba un acusado estado de decaimiento y somnolencia, por lo que le realizaron diversas pruebas médicas para determinar el origen de ese estado. Fue así como los análisis toxicológicos confirmaron la presencia de cannabis en el organismo del pequeño, constatándose una intoxicación por esta sustancia estupefaciente. De ese modo, el bebé tuvo que permanecer ingresado bajo pronóstico moderado.

Ante lo sucedido, los agentes requirieron a los padres del menor para que explicaran las posibles circunstancias en las que su hijo pudo haber estado expuesto a esa sustancia. Ambos, en su respuesta, indicaron que la intoxicación podría haberse producido de manera fortuita, al inhalar humo en un parque público donde, supuestamente, había terceras personas que consumían cannabis en las inmediaciones.

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Al respecto, los investigadores no encontraron elementos que permitieran corroborar la explicación ofrecida por los progenitores ni justificar razonablemente las circunstancias en las que se produjo la intoxicación. Por eso, junto a la instrucción de las diligencias policiales, se activaron los protocolos de protección de menores, tras lo que el bebé quedó bajo la tutela y custodia provisional de los servicios sociales competentes, mientras se determinan las medidas de protección y se depuran las posibles responsabilidades legales.

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En ese sentido, la Guardia Civil ha añadido que, con el fin de preservar la intimidad, la privacidad y, sobre todo, el interés superior del menor afectado, no facilitará más información sobre este caso, en cumplimiento de la normativa en materia de protección de la infancia.