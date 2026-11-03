Agentes de la Policía Nacional han salvado la vida a un bebé en estado crítico que convulsionaba en Guadalajara

Las impactantes imágenes de unos agentes de la Policía Nacional salvando la vida a un bebé en Madrid: "Ya está"

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GuadalajaraAgentes de la Policía Nacional han efectuado una rápida intervención de carácter humanitario en Guadalajara, tras recibir una llamada en el teléfono 091 en la que una madre alertaba de que su hijo, un bebé de corta edad, se encontraba convulsionando y necesitaba asistencia médica urgente.

Tras recibir el aviso, los agentes se desplazaron de manera inmediata al domicilio, donde fueron recibidos por la madre del menor, que presentaba un gran estado de nerviosismo y solicitaba desesperadamente ayuda para trasladar a su hijo al hospital, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

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La pediatra que atendió al niño trasladó a los agentes su agradecimiento por la rapidez de su actuación

Los policías comprobaron que el bebé continuaba convulsionando y presentaba una respiración débil, circunstancias que evidenciaban la gravedad de la situación y la necesidad de una atención sanitaria inmediata.

Ante el riesgo que presentaba el estado de salud del menor y con el objetivo de facilitar su asistencia médica urgente, los agentes decidieron proceder de manera inmediata al traslado de la madre y de su hijo al Hospital Universitario de Guadalajara, priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar del pequeño.

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Una vez en el centro hospitalario, los agentes permanecieron junto a la madre, prestándole apoyo durante esos momentos de especial angustia, hasta que el personal sanitario se hizo cargo del bebé. Gracias a la intervención de los profesionales médicos, el menor pudo ser reanimado y estabilizado, logrando mantener sus constantes vitales.

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La pediatra que atendió al niño trasladó a los agentes su agradecimiento por la rapidez de su actuación, manifestando que su intervención había resultado determinante para facilitar que el menor recibiera asistencia sanitaria urgente y pudiera evolucionar favorablemente hacia su recuperación.

Esta actuación, según la Policía Nacional, pone de manifiesto la importancia de la rápida respuesta policial ante situaciones de emergencia, así como la vocación de servicio público de los agentes, cuya labor va más allá de la prevención y persecución del delito, estando también orientada a proteger y auxiliar a las personas, especialmente cuando su vida o integridad física se encuentran en peligro.