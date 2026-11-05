El juez a Russell Brand: "La consecuencia es inevitablemente una pena de prisión significativa"

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Russell Brand ha sido declarado culpable de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual. El juez Bennathan ha señalado al comediante tras el veredicto: “Usted ha sido declarado culpable de varios delitos, entre ellos violación. La consecuencia de ello es inevitablemente una pena de prisión significativa. Mi opinión actual es que, por lo tanto, debo ordenar su ingreso en prisión preventiva".

La mujer de Brand estaba en la sala agarrada a la mano de una amiga y no pudo contener el llanto al escuchar la setencia. El actor estaba acompañado junto a dos miembros del equipo de seguridad y cerró los ojos al ser declarado culpable de violar a una fan de 21 años a la que conoció después de uno de sus conciertos en el Hammersmith Apollo en 2009.

Tras deliberar durante ocho horas y media, el jurado lo declaró culpable de manosear a una empleada de MTV durante una fiesta en un bar de Soho en 2004, pero no culpable de haberla violado oralmente en un baño.

También declararon a Brand culpable de agredir sexualmente a una trabajadora de Capital Radio tras encontrarse con ella en un pasillo en 2005. También ha sido declarado culpable además de agredir sexualmente a una empleada de Channel 4 durante un masaje forzado en 2009. El jurado lo absolvió de dos cargos de violación y un cargo de intento de agresión sexual.

Un deseo sexual voraz

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El primer día del juicio, la fiscalía expuso los detalles de los presuntos delitos cometidos contra las seis mujeres. El fiscal describió a Brand como un "depredador sexual" cuyo "fuerte deseo de algún tipo de contacto sexual era indiscriminado y voraz". El fiscal también dijo que Brand le dijo a la policía en 2023 que "nunca había participado en actividades sexuales sin consentimiento".

Tras escuchar el testimonio de los denunciantes y de varios testigos, Brand subió al estrado el 28 de octubre. Declaró ante el jurado que las acusaciones habían sido "profundamente traumáticas" y habían tenido un impacto "devastador" en él. El hombre de 51 años afirmó que cree que el consentimiento sexual es "fundamental". En su alegato final, el abogado defensor de Brand dijo que "no había pruebas de que fuera una especie de psicópata que viola a la gente y piensa que es normal".