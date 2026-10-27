Russell Brand es absuelto de uno de los siete cargos que enfrentaba en su juicio por presuntos delitos sexuales en Londres, pero el juicio continúa.

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Giro en el caso de Russell Brand. El juez Bennathan, a cargo del caso en el Tribunal de la Corona de Southwark, ha determinado que no había “pruebas insuficientes” para sostener la acusación original de abuso sexual en uno de los cargos contra el actor. Por ello, pidió al jurado que declarara a Brand no culpable de ese cargo específico. Después, incorporó la acusación de intento de abuso sexual por el mismo incidente en el que una compañera de televisión manifestó que fue arrastrada al baño en un intento de tener relaciones sexuales. Es una gran noticia para Brand que se ha declarado inocente ante el tribunal.

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Con la modificación, Russell Brand enfrenta ahora tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de intento de abuso sexual. Las acusaciones corresponden a presuntos incidentes ocurridos entre 1999 y 2009 y fueron presentadas por seis mujeres.

Entre los testimonios expuestos durante el juicio, una mujer afirmó que Brand la violó en una habitación de hotel en Bournemouth, en 1999, después de una presentación de comedia. Otra denunciante relató que, en 2004, el actor la sujetó de los senos y la empujó hacia un baño de un bar en Soho, donde, según su testimonio, la violó por vía oral.

Una tercera mujer aseguró que Brand la violó por vía anal en su vivienda de Hampstead, en 2009, después de mantener relaciones sexuales vaginales consentidas. Además, la semana anterior, una cuarta denunciante declaró que el actor la agredió sexualmente cuando ella trabajaba en una estación de radio, en 2004 o 2005. Según su relato, él la empujó contra una pared, la besó por la fuerza y le tocó los senos y los glúteos, mientras otras personas que lo acompañaban no intervenían.

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Las acusaciones son "testimonios inventados o reinterpretados"

Durante la audiencia del martes, el tribunal escuchó declaraciones que Brand entregó a la policía en entrevistas realizadas entre 2023 y 2025. En una de ellas, el actor afirmó: “Llevé una vida muy promiscua en el pasado, algo que he denunciado públicamente durante años”.

También sostuvo que nunca había mantenido relaciones sexuales sin consentimiento y cuestionó las informaciones que dieron origen a la investigación. En referencia a un documental de Channel 4 y a reportajes periodísticos publicados en septiembre de 2023, calificó esas informaciones de “difamatorias y ficticias”. Según su versión, la cobertura mediática propició nuevas denuncias basadas en encuentros que, afirmó, fueron “inventados o reinterpretados”.

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“He compartido besos con cientos de personas. El estilo de vida que he descrito, la magnitud de la promiscuidad, tergiversada en los recientes ataques mediáticos, acompañados de anuncios para denunciantes, han provocado que los encuentros consensuales sean reinterpretados desfavorablemente muchos años después", declaraba.

Brand reconoció que había tenido encuentros sexuales en distintos lugares y circunstancias, a menudo con personas que acababa de conocer y también en baños durante fiestas. No obstante, insiste en que todos fueron consentidos.

"Tenía un apetito sexual insaciable"

El lunes, el tribunal escuchó que Brand utilizó MySpace, una red social, para encontrar mujeres al azar con las que acostarse. El jurado escuchó el testimonio de Helen Berger, una de sus ex asistentes personales, que trabajó para él a mediados de la década de 2000. En una declaración leída ante el tribunal, recordó que Brand "siempre estaba en ropa interior" cuando trabajaban desde su piso en Camden, al norte de Londres, y añadió: "Tenía un apetito sexual insaciable y se acostaba con gente día y noche".

“Él era muy abierto sobre cuáles eran sus necesidades. Había ocasiones en su casa, cuando teníamos una fecha límite... se ponía nervioso y bromeaba conmigo: '¿Puedo ir a tener sexo ahora?". Brand niega todos los cargos. El juicio continúa.