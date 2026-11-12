Muere un niño de cuatro años por posible ahogamiento en una balsa de agua de Ugíjar, Granada

La familia, de origen extranjero, había perdido de vista al pequeño tras un despiste

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Un niño ha fallecido en la mañana de este jueves en la localidad granadina de Ugíjar, tras lo que se ha activado el protocolo judicial, según ha informado el 112. El teléfono de emergencia ha gestionado el aviso sobre las 12,20 horas solicitando ayuda para un menor de cuatro años posiblemente ahogado en una balsa de agua.

De inmediato, la sala coordinadora ha activado a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que ha movilizado un helicóptero a la zona. La Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento del menor y ha indicado que ha quedado activado el protocolo judicial.

El incidente ha ocurrido a media mañana, cuando la propia familia, que se estaba alojando durante unos días en el pueblo, ha dado aviso a los vecinos y comerciantes de que habían perdido de vista al niño, según informa 'Ideal'.

La familia es de origen extranjero y llevaba unos días en el pueblo

El pequeño ha sido localizado un rato después en la balsa y los sanitarios no han podido hacer nada por su vida. La familia es de origen extranjero y llevaba unos días hospedándose en un alojamiento de la localidad, según ha podido saber el citado medio.

El menor habría salido del lugar en el que estaban los padres tras un despiste. En un primer momento ha sido difícil la comunicación con los progenitores, ya que no hablaban español. Al percatarse de la ausencia del menor, vecinos y efectivos de emergencias han comenzado a buscarlo sin cesar.

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El hallazgo se ha producido sobre las 12.20 horas, cuando la Agencia de Emergencias de Andalucía ha recibido un aviso en el que se solicitaba ayuda para rescatar al menor posiblemente ahogado en una balsa de agua.

El Ayuntamiento decreta un día de luto

Fuentes vecinales han contado a 'Ideal' los momentos de angustia vividos durante la búsqueda. Los padres, desesperados, han ido alertando negocio por negocio de lo ocurrido. Tras el hallazgo, la tristeza ha inundado al pueblo. El Ayuntamiento de Ugíjar, por su parte, ha decretado un día de luto oficial por el suceso, según ha expresado en una publicación en redes sociales.

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"Ante el triste fallecimiento por accidente de una persona menor edad visitante de nuestro municipio, se estima conveniente proceder a declarar un día de luto oficial como sentida expresión del pésame general de Ugíjar, desde las 00.00 horas del día 13 de noviembre de 2026 hasta las 23.59 horas del día 13 de noviembre de 2026, periodo durante el cual las banderas ondearán a media asta en el exterior de todos los edificios municipales. Suspendemos los eventos de carácter municipal en señal de respeto y lamentamos el suceso acaecido en nuestro municipio", señala la publicación.