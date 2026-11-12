Varias personas atrapadas tras un hundimiento de calzada en una calle de Sevilla

Europa Press Redacción Andalucía 12 NOV 2026 - 12:30h.

El incidente ha tenido lugar sobre las 11,20 horas en la calle Creta de la zona de Palmas Altas de Sevilla

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Varias personas han quedado atrapadas este jueves, 12 de octubre, debido al hundimiento de la calzada en la calle Creta, en la zona de Palmas Altas de Sevilla.

Sobre las 11,20 horas el Servicio de Emergencias 112 recibía un aviso de un "desprendimiento de tierra" de las obras en la zona, si bien no ha trascendido inicialmente el estado de salud de los heridos.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos, Policía Local, servicios de emergencias 061 y la Policía Nacional, que trabajan para velar por la seguridad de los atrapados y esclarecer las causas que rodean este asunto.