Una persona ha muerto en la tarde de este martes en el incendio de una vivienda en Talavera de la Reina, en Toledo

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Una persona ha fallecido en el incendio de una vivienda en un bloque de pisos de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, según han informado las autoridades.

El fuego se ha detectado a las 17:58 horas de este martes en una vivienda situada en la quinta planta de un bloque de pisos de la calle Mariano Ortega, concretamente el número 7.

Así lo recoge 'EFE'. Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Talavera, que han dado por sofocado el fuego alrededor de las 19:00 horas, y también una UVI, que ha certificado el fallecimiento de una persona que se encontraba en el interior de la vivienda,.

Consternación en Talavera

Por ahora se desconce la identidad y edad de la persona fallecida. Efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local se han personado también en el lugar del incendio.