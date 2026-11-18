La nave comercial que está investigando la Policía Nacional se encuentra en Tajal, cerca de Marruecos

Accedemos al interior del narcotúnel de Ceuta: 19 metros de largo hacia abajo y kilómetros de galerías para transportar la droga

Compartir







Agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDyCO) de la Policía Nacional han llevado a cabo este miércoles una operación en una nave situada en el polígono industrial del Tarajal, cerca de Marruecos, ante la posibilidad de hallar un tercer narcotúnel.

Los agentes, con la colaboración de efectivos del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), han llevado a cabo una exhaustiva inspección de las instalaciones, según han informado a EFE fuentes policiales.

La intervención, que ha sido preparada y coordinada desde Madrid, se encuentra bajo secreto de sumario y estaría siendo dirigida judicialmente por la Audiencia Nacional. El dispositivo continúa abierto y, por el momento, no han trascendido detalles sobre los objetivos de la investigación ni sobre los posibles resultados de las actuaciones policiales.

No obstante, una de las hipótesis que se barajan es que esta intervención pudiera guardar alguna relación con las investigaciones abiertas a raíz del descubrimiento de un narcotúnel en otra nave del mismo polígono industrial.

PUEDE INTERESARTE Así es el interior del narcotúnel de Ceuta y sus tres niveles: los agentes consiguen acceder a la parte más profunda

Los antecedentes de este polígono industrial

El posible vínculo con el narcotráfico cobra especial interés por los antecedentes de este polígono industrial, donde la UDyCO descubrió el pasado 27 de marzo un sofisticado narcotúnel que comunicaba Ceuta con Marruecos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Aquella infraestructura, localizada bajo una nave y equipada con raíles, vagonetas, poleas y sistemas de bombeo, formaba parte de una investigación que permitió detener a 27 personas e intervenir 17 toneladas de droga.

La investigación de aquel narcotúnel pasó a manos de la Audiencia Nacional en mayo, cuando el magistrado Antonio Piña asumió las diligencias por presuntos delitos contra la salud pública y organización criminal.Los agentes de la UDyCO Central y del GOIT continúan trabajando en este lugar donde también la Guardia Civil un primer narcotúnel a finales del mes de enero de 2025.