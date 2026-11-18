Isak Andic, fundador de Mango, planeó antes de su muerte apartar definitivamente a su hijo Jonathan de la empresa

El notario de Isak Andic niega que el fundador de Mango se planteara desheredar a su hijo Jonathan y explica sus testamentos anuales

Compartir







Isak Andic, fundador de Mango, planeó antes de su muerte apartar definitivamente a su hijo Jonathan de la empresa y, para ello, pidió a la terapeuta familiar Julia L. que le recomendara un año sabático para facilitar su salida gradual, un proyecto que ocultaron al primogénito.

En el auto que confirma prisión eludible bajo fianza para Jonathan Andic, al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia de Barcelona alude a ese "plan" concertado entre Isak Andic y la terapeuta para apartar definitivamente de Mango a su hijo, según se desprende de las conversaciones que ambos mantuvieron en los meses "inmediatamente anteriores" a la muerte del empresario, ocurrida en diciembre de 2024 al caer por un barranco en Montserrat.

PUEDE INTERESARTE Mossos de la unidad de montaña admiten que no pueden concluir que la caída de Isak Andic fuera un homicidio

La Audiencia de Barcelona mantiene la prisión eludible bajo fianza para Jonathan Andic

La Audiencia de Barcelona ha confirmado la decisión de la jueza instructora de dictar prisión eludible con una fianza de un millón de euros para Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic, tras su detención el pasado mes de mayo acusado de la muerte de su padre.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el tribunal ha desestimado el recurso presentado por la defensa de Andic y ha confirmado la decisión de la jueza de Martorell (Barcelona), aunque con el voto particular discrepante de uno de los magistrados que componen la sala.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Andic fue detenido el pasado 19 de mayo, acusado de un delito de homicidio por su presunta relación con la muerte de su padre, al caer por un barranco en una excursión en Montserrat, y quedó en libertad el mismo día de su arresto tras pagar el millón de euros de fianza que le impuso la jueza.