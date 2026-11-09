Jonathan Andic habría estado en el lugar de la caída en la que falleció su padre cuatro días antes del accidente, según los Mossos

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BarcelonaLos Mossos continúan investigando la extraña muerte del fundador de Mango en las montañas de Montserrat, en Barcelona. Desde que el empresario falleciese al precipitarse desde lo alto de un barranco, los agentes tratan de descubrir qué pasó las horas y los días antes de este fatal accidente, así como las jornadas posteriores a esta muerte que conmocionó al sector textil.

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Según ha publicado 'El Periódico', los datos registrados por la aplicación Health de Apple permitieron a los Mossos d’Esquadra reconstruir parte de los movimientos que Jonathan realizó en Montserrat cuatro días antes de la muerte de su padre. Para ello, los agentes de los Mossos tuvieron que utilizar un dispositivo móvil nuevo ya que, según el propio Jonathan Andic, su iPhone, dispositivo que contaría con gran información relevante para el caso, había sido robado durante uno de sus viajes a Ecuador.

El robo del móvil y la aplicación que resultaría clave

Tras el fallecimiento del empresario, los investigadores analizaron un iPhone 16 que su hijo entregó a la Policía. El dispositivo no contenía conversaciones antiguas de WhatsApp, ya que el investigado sostiene que perdió su anterior teléfono, un iPhone 14, durante un viaje a Ecuador realizado cuatro meses después de la muerte de Isak Andic. Sin embargo, los agentes encontraron nuevas pistas en la aplicación de salud del teléfono móvil.

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Esta aplicación de iOS que registra datos como los pasos realizados, los pisos subidos y la actividad física a lo largo del día resultó clave en la investigación y es que gracias a la información extraída por la Unidad Central de Informática Forense, los Mossos pudieron estudiar la actividad de Jonathan el 10 de diciembre de 2024, cuando se desplazó hasta Montserrat.

Hay que destacar que, tan solo cuatro días después, el 14 de diciembre de 2024, se produciría la fatal caída que acabaría con la vida de Isak Andic.

La reocontrucción

Según explica 'El Periódico', la Policía ya conocía el desplazamiento que realizó Jonathan Andic ese 10 de diciembre de 2024 gracias a las cámaras de lectura de matrículas de Collbató y a las antenas de telefonía móvil, pero todavía no había conseguido determinar el recorrido exacto que había realizado el hijo de Isak Andic.

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Para comprobar esa ruta que habría realizado Jonathan Adic, agentes llevaron a cabo una reconstrucción. Uno de ellos acudió con un iPhone nuevo al aparcamiento de las cuevas de Salnitre y recorrió el sendero que Jonathan y su padre habían realizado el día de la excursión, explica el medio de comunicación catalán.

Fue entonces cuando ese mismo policía subió los escalones, pasó junto a las cuevas y continuó hasta el punto donde Isak Andic sufrió la caída mortal, situado a unos 150 metros del inicio de la ruta.

Jonathan Andic habría estado en el lugar de los hechos cuatro días antes del fatal accidente

Después de regresar al aparcamiento, los investigadores compararon los registros de actividad del teléfono utilizado en la prueba con los del dispositivo de Jonathan Andic.

A partir de esta comparación, los Mossos consideran que Jonathan pudo haber llegado hasta el mismo lugar donde su padre perdió la vida cuatro días antes de producirse el fatal desenlace. Según las fuentes consultadas por 'El Periódico', los datos apuntan a que habría recorrido el sendero, permanecido durante un tiempo en la zona y regresado posteriormente al vehículo.

No obstante, los investigadores reconocen que las mediciones no son exactamente iguales, ya que pueden variar dependiendo de la forma de caminar o de la posición en la que se lleva el teléfono.

Por tanto, esta información no constituye una prueba definitiva, aunque sí representa un indicio importante dentro de la investigación, recogen y explican desde 'El Periódico'.