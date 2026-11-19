Las fuerzas de seguridad han inspeccionado el centro sin encontrar finalmente ningún artefacto ni objeto sospechoso

Un día antes, 80 centros educativos de Galicia recibieron correos electrónicos con avisos de bomba

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OurenseUnos 500 alumnos del IES Laura Olmo de O Barco de Valdeorras de Ourense han sido desalojados a causa de un nuevo falso aviso de bomba. Tras realizarse el correspondiente operativo, las fuerzas de seguridad han inspeccionado el centro sin encontrar finalmente ningún artefacto ni objeto sospechoso y los alumnos ya han vuelto a las aulas.

Este suceso se produce un día después de la oleada de amenazas falsas registrada el miércoles, cuando al menos 80 centros educativos de Galicia recibieron correos electrónicos simultáneos con avisos de bomba.

Numerosas evacuaciones en centros de Galicia

Hasta 31 centros educativos de A Coruña se evacuaron durante dicha jornada, además de registrarse intervenciones en Santiago, Lugo y Pontevedra.

En todos los casos, los equipos directivos alertaron a los cuerpos policiales tras recibir los correos, lo que activó el protocolo de evacuación preventiva y la intervención de especialistas Tédax para la revisión del interior de las instalaciones.

Tras todo lo sucedido, la Consellería de Educación ha insistido en que algunos centros no abrieron el correo electrónico este miércoles y se están recibiendo ahora avisos de fechas anteriores.