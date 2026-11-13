Así ha sido la detonación de la mochila sospechosa de bomba a escasos metros de la sede del PSOE en Zaragoza

Nueva oleada de avisos por maletas o mochilas abandonadas en lugares públicos.

Nuevas alertas por bultos sospechosos en diferentes puntos de España: cortes en el Metro de Madrid y falsa alarma en Mataró

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Los TEDAX han detonado esta tarde una mochila sospechosa de albergar un artefacto explosivo cerca de la sede del PSOE en Zaragoza resultando en una falsa alarma. Es uno más de los incidentes ocurridos en España este viernes en el que se ha sufrido una nueva oleada de avisos por maletas o mochilas abandonadas en lugares públicos lo que activa inmediatamente el protocolo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ante el peligro de que contengan algún artefacto explosivo.

Los agentes han acordonado la zona

Los agentes han acordonado la zona, estableciendo un perímetro de seguridad en torno al objeto. Además, han pedido a los comercios de la zona que cerrasen y a los vecinos que permanecieran en sus casas. Durante la intervención, la calle ha quedado cortada al tráfico. Hasta el lugar se han desplazado técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tedax) y de la unidad canina.

Así funciona el protocolo

El protocolo contempla que tras tener asegurada la zona, un agente coloca un aparato de rayos X portátil junto a la maleta para obtener una imagen de su interior sin abrirla. Posteriormente, un robot especializado guiado por control remoto se acerca al objeto, alzándolo en el aire.

Tras examinar el bulto, en esta ocasión, los artificieros han decidido detonarlo por precaución y la maleta se ha desplazado varios metros debido a la fuerza de la explosión.