Un menor permanece intubado y en observación en el hospital Virgen de la Arrixaca tras prenderse fuego en Puerto de Mazarrón

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Un adolescente de 17 años ha resultado herido de gravedad este viernes por la mañana después de prenderse fuego en el interior de una vivienda de Puerto de Mazarrón, en el municipio murciano de Mazarrón. Un vecino alertó a los servicios de emergencia al advertir lo que estaba sucediendo.

El menor fue atendido en el lugar y trasladado en ambulancia a la Unidad de Quemados del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde permanece intubado y en observación. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso, recogen fuentes como 'La Opinión de Murcia'.

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Un vecino dio la voz de alarma y movilizó a los servicios de emergencia

El incidente ocurrió minutos antes de las 11.30 horas, cuando, según las primeras informaciones recabadas por los investigadores, el joven se habría rociado con algún tipo de combustible o sustancia acelerante antes de prenderse fuego. Fue un vecino de la zona quien se percató de lo ocurrido y avisó a los servicios de emergencia.

Hasta el domicilio se desplazaron agentes de la Policía Local de Mazarrón y de la Guardia Civil, además de efectivos de Protección Civil y del cuerpo de Bomberos, que intervinieron para sofocar las llamas. También acudió una ambulancia del 061 para prestar asistencia sanitaria al adolescente y trasladarlo posteriormente al centro hospitalario.

El joven, que reside en Puerto de Mazarrón junto a sus padres, ingresó en la Unidad de Quemados del Virgen de la Arrixaca. La Consejería de Salud de la Región de Murcia confirmó su ingreso y, por el momento, permanece intubado y bajo observación médica. No han trascendido más detalles sobre el alcance de las lesiones. La Guardia Civil investiga lo sucedido.

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