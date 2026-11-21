El cuerpo del hombre estaba en avanzado estado de descomposición

Las causas de la defunción todavía se desconocen

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Un ciudadano, alertado por el olor, ha encontrado esta mañana el cadáver de un hombre en el camino de la Fuente del Avellano, según informa 'Ideal'. El transeúnte llamó al servicio de Emergencias 112 Andalucía sobre las 09:40 horas de la mañana. El cuerpo, que estaba en el interior de una casa cueva, era de un hombre de 60 años de edad en avanzado estado de descomposición.

Emergencias ha dado traslado del suceso a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios para certificar su muerte. Las causas de la defunción todavía se desconocen.

Todo parece indicar que es una muerte natural

Las autoridades han activado el protocolo judicial y un juez de guardia se ha trasladado a la zona para proceder al levantamiento del cadáver. De acuerdo con fuentes de la Policía Nacional, todo parece indicar que se trata de una muerte natural y que no hay signos de violencia.

Será la autopsia la que determine las causas del fallecimiento del hombre de 60 años.