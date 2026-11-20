La familia critica que los médicos se centraron en buscar un posible cáncer y desatendieron una hernia que tenía

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Una mujer que llevaba 13 días ingresada en el Hospital Ciudad de Coria, en Cáceres, murió sin ser operada, tras sufrir fuertes dolores abdominales. La mujer recibió el alta y regresó al centro sanitario, donde tuvo que ser operada de urgencia al descubrir los médicos una hernia que parecía haberse estrangulado y provocó la muerte de parte del intestino.

Según informa ‘El Periódico de Extremadura’, la paciente murió siete días después, el 14 de diciembre de 2024. Sus hijas denunciaron entonces una posible negligencia médica y ahora, la Comisión Jurídica de Extremadura considera que el Servicio Extremeño de Salud (SES) no ha aclarado suficientemente lo ocurrido.

Todo comenzó el 21 de noviembre de 2024, cuando la mujer fallecida acudió a urgencias con fuertes dolores abdominales y náuseas. Padecía una hernia umbilical desde hacía años y, tal y como explican sus hijas, los médicos les habían advertido de que debían acudir al hospital si comenzaba a dolerle.

Acudió a urgencias por fuertes dolores abdominales y náuseas

Además de la hernia, también se despertaron sospechas de que pudiera tener un tumor en el intestino grueso. Los médicos decidieron ingresarla para investigar esa posibilidad ya que entonces no se apreciaron complicaciones que exigieran operarla inmediatamente.

La familia defiende que los facultativos se focalizaron en buscar un posible cáncer y dejaron en segundo plano la hernia. Durante los días que estuvo ingresada se le practicó una colonoscopia que no pudo completarse y se solicitó otra prueba, prevista para el 19 de diciembre.

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Las hijas de la fallecida critican que se insistiera en unas exploraciones que, según aseguran, ya habían dado problemas anteriormente y que se demoraran tanto tiempo mientras su madre seguía ingresada.

Fue operada de urgencia y su evolución fue desfavorable

La mujer comenzó a empeorar a principios de diciembre. Dejó de querer comer, apenas caminaba y mostraba un creciente decaimiento, relata la familia. El 4 de diciembre recibió el alta. Solo dos días después, el 6 de diciembre, regresó al hospital en ambulancia, muy debilitada y sin poder caminar.

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Su situación empeoró y tuvo que ser intervenida de urgencia. Los cirujanos descubrieron en esa operación que la hernia estaba estrangulada y que parte del intestino había muerto por falta de riego sanguíneo, por lo que tuvieron que extirparla.

Inicialmente superó la operación, pero su evolución fue desfavorable y falleció finalmente el 14 de diciembre a consecuencia de un shock séptico, una complicación grave provocada por la respuesta del organismo a una infección. La familia se pregunta “¿por qué no se operó en el primer ingreso?”, se preguntan las hijas en la reclamación.

Creen que una intervención más temprana habría aumentado sus posibilidades de supervivencia y que el tiempo transcurrido agravó considerablemente su situación, por lo que piden una indemnización conjunta de 62.762 euros. Los médicos, por su parte, defienden su actuación y aseguran que durante el primer ingreso, la hernia no presentaba señales de estrangulamiento ni de daño intestinal.