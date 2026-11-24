El vídeo grabado por varios vecinos de la zona muestra al autor de los hechos, con una sudadera roja, dándose a la fuga

Matan a tiros a un hombre frente a un bar de Barcelona: buscan al autor que se ha dado a la fuga tras el ataque

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BarcelonaContinúa la búsqueda del responsable de la muerte, a tiros, de un hombre, a las puertas de un bar en Poble Sec, en Barcelona. El suceso ocurría este lunes a las 06:00 hora de la mañana cuando la víctima y el autor de los hechos se encontraban en un bar dominicano que ya había sido escenario de peleas.

Sin embargo, esta trifulca acabó con la muerte de una persona. El hombre, de 35 años, hacía cola en la calle cuando recibió cuatro tiros, uno de ellos en la cabeza. El vídeo grabado por varios vecinos de la zona muestra al autor de los hechos, con una sudadera roja, dándose a la fuga. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para encontrarle y aclarar los hechos.

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Investigación para esclarecer los hechos

Nada más recibir las llamadas de varios vecinos, los agentes se dirigían al lugar de los hechos y movilizaban el traslado de la víctima a un centro sanitario, donde ha acabado muriendo, informan en un comunicado.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y la investigación permanece bajo secreto de las actuaciones.

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Preocupación por la presencia de armas de fuego en espacios públicos

El teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, ha afirmado en declaraciones a los medios que todo apunta a un "acto delincuencial intercriminal".

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Ha recalcado que les preocupa la presencia de armas de fuego en el espacio público y ha añadido que la investigación de los Mossos "seguro" que encontrará al autor de los hechos.