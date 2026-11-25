La dueña de la casa contó que hace dos meses habían aparecidos marcas realizado en la puerta de entrada

La reja de la puerta de entrada de la casa fue forzada para acceder a la propiedad, donde vive la mujer con sus hijos

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Una mujer, residente en una casa de la barriada Virgen de la Sierra de Cabra, en Córdoba, ha denunciado la ocupación de su domicilio. Al regresar a su vivienda se encontró con una desconocida en su interior, que le dijo que no pensaba marcharse. Sin perder tiempo alertó a la Policía Nacional y Local que acudieron y desalojaron a la ocupante, que al parecer forzó la reja de la puerta de entrada para acceder a la propiedad.

El incidente ha ocurrido este lunes, pero la dueña de la vivienda ha relatado que desde hace dos meses ha vivido situaciones que le hicieron pensar que algo raro estaba ocurriendo. La mujer que se encontró marcas en la puerta de su casa y que se dio cuenta de que había un hombre merodeando la zona y mirando con insistencia el tejado de su vivienda, según ha publicado el Diario de Córdoba. La mujer, ha asegurado que fue a la Policía Local en ese momento y contó lo ocurrido.

Semanas después, la mujer ha contado que llamaron a la puerta, sobre las 7.30 horas, cuando ella se encontraba en el trabajo y sus hijos estaban en el interior de la vivienda. Estos abrieron la puerta y vieron a un desconocido que les preguntó desde cuándo vivían en esa vivienda.

Este lunes, la mujer regresó a su casa después de haber estado ausente desde el día anterior y al tratar de entrar se encontró con una desconocida que le dijo que no pensaba marcharse. Ante esta situación, avisó a la Policía Nacional y la Policía Local, así como a los servicios de Emergencias que sacaron a la ocupante.