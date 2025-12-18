Durante años decidió vivirlo en la intimidad y no fue hasta el año pasado cuando se atrevió a hacerlo público a través de un cortometraje, que ahora vuelve a ver con nosotros

Consumo limitará los ultraprocesados y frituras en todos los centros públicos, como universidades

Compartir







La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha decidido dar visibilidad a la esclerosis múltiple, enfermedad que padece desde los diecinueve años, y mostrar cómo, pese a las consecuencias, intenta llevar una vida lo más normal posible.

El diagnóstico llegó cuando estaba en la universidad, un momento vital que marcó un antes y un después. Hoy, mirando atrás, lanza un mensaje a aquella joven que acababa de recibir la noticia: "Pues a la niña de diecinueve años le diría: ‘No tengas miedo, porque vas a poder realizar tus sueños’".

PUEDE INTERESARTE Los sindicatos médicos se levantan de la reunión con Sanidad y acusan de "dinamitar" el diálogo

Pero asumir la enfermedad no fue sencillo. El impacto emocional fue inmediato y profundo, "pues como que te que te cortan las alas".

Durante años decidió vivirlo en la intimidad y no fue hasta el año pasado cuando se atrevió a hacerlo público a través de un cortometraje, que ahora vuelve a ver con nosotros. En él recuerda uno de los momentos más duros tras el diagnóstico: "Y lo primero que haces es preguntar al médico: ‘¿Y esto, cómo se cura?’. Y te dice: ‘Esto no se cura’. Uf, la verdad es que me cuesta verlo. Si puedo ayudar un poco a que se visibilice, a que la gente lo conozca más y que no tienes que justificarte ni sentirte culpable por ello…".

La medicación ha logrado frenar la progresión de la enfermedad y, aunque forma parte de su día a día, no condiciona su vida ni su actividad política.

"Como digo, la inmensa mayoría de días me encuentro bien, es verdad que tengo un trabajo que exige mucho, que puede llegar a ser estresante, pero que también me permite poder modificar mi agenda".

Compatibiliza su papel como madre con el de presidenta del Govern balear, consciente de que hay momentos en los que necesita parar, pero sin renunciar a sus responsabilidades, "pero que sí, que todavía falta camino, sobre todo visibilizar sin juzgar".

Sin pretender dar ejemplo, Marga Prohens se ha convertido en un referente para muchas personas que conviven con una enfermedad invisible.