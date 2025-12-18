Consumo limitará los ultraprocesados y frituras en todos los centros públicos, como universidades

Se limitarán a dos raciones semanales los ultraprocesados y las frituras en los centros públicos con pensión completa y régimen residencial

Consumo excluirá los alimentos ultraprocesados de los menús infantiles de los hospitales

Consumo limitará la oferta de ultraprocesados y frituras, además de en residencias y hospitales, en todos los centros públicos, como museos, bibliotecas, universidades, centros deportivos o en la restauración de los centros públicos de trabajo.

Esta nueva medida la ha anunciado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en el acto de entrega de los Premios Estrategia NAOS, que ha presidido este jueves la reina en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Fomentar la alimentación saludable y respetuosa

El Real Decreto, que sale a información pública este jueves, limitará a dos raciones semanales los ultraprocesados y las frituras en los centros públicos con pensión completa y régimen residencial, y a un máximo de una vez por semana en desayunos y meriendas. Además, se excluirán los ultraprocesados de toda la alimentación infantil.

La norma se aplicará también a los centros, sean públicos o privados, que atienden a personas dependientes o con necesidades especiales, como pueden ser centros sanitarios, residencias y centros de mayores, centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género o centros de tutela de personas menores.

Con el objetivo de fomentar una alimentación saludable y respetuosa con el medio ambiente, Consumo garantizará al menos un 80 % de productos saludables en las máquinas ‘vending’ y un 90 % de frutas y hortalizas frescas de temporada y menús variados, que se fomentará para que sean preparados en sus propias cocinas.

"Resulta incomprensible que la Administración permita que primen las ofertas alimentarias insanas, ya sea en colegios públicos, hospitales, residencias o cualquier otro espacio", ha aseverado Bustinduy, Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, quien ha destacado también la importancia de regular la publicidad de los alimentos no sanos.

Además, se atenderán las necesidades individuales de las personas usuarias, por motivos de salud, éticos o religiosos.

La norma se complementa con el acceso al agua mediante la implantación de fuentes en las instalaciones, adecuadamente señalizadas, que ofrezcan agua potable de forma gratuita.

Detectar rápido el riesgo nutricional

El decreto contempla la realización de cribados nutricionales tanto en hospitales como en centros residenciales, en los ingresos y de forma periódica, para prevenir y detectar precozmente situaciones de desnutrición o riesgo nutricional, y promover en su caso planes de atención.

La medida sigue la estela del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles que aprobó el Gobierno en abril de 2025, que garantiza a todos los escolares cinco comidas saludables a la semana, promoviendo el consumo diario de frutas y verduras frescas y de temporada, en línea con los estándares de la Organización Mundial de la Salud.

El ministro ha destacado a los comedores no sólo como lugares donde se proporcionan comidas sino también espacios de aprendizaje de buenos hábitos "que acompañarán a los niños y niñas durante toda la vida".

Entrega de los premios Estrategia Naos

Durante el acto, la reina y el ministro han hecho entrega de los premios que reconocen iniciativas, en los ámbitos familiar y comunitario, escolar, empresarial y sanitario, para sensibilizar a la población del problema que la obesidad representa para la salud.

La reina ha destacado el impacto de los comedores escolares en la salud de los niños y niñas y en la prevención de la obesidad y el sobrepeso infantil, que afecta especialmente a los que viven en familias con rentas más bajas.

Entre los galardonados, están la Red de Escuelas Hacia la Sostenibilidad (ESenRED), el Programa Ecocomedores de Canarias o el proyecto "Cocinando a conciencia y bonito" de la Asociación San Ricardo Pampuri de Fuenlabrada (Madrid).