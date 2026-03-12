Rocío Amaro 12 MAR 2026 - 05:30h.

Según el padre de la menor, los hechos ocurrieron cuando cuatro compañeros de segundo de la ESO habrían atacado a su hija dentro del recinto educativo

El progenitor denuncia que el ataque se produjo en presencia de un profesor que no habría intervenido para frenar la paliza

Una familia del barrio de El Palo, en Málaga, ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional tras la agresión física sufrida por su hija de 13 años en su centro escolar. Según el relato de los denunciantes, los hechos ocurrieron el pasado 2 de marzo, cuando cuatro compañeros de segundo de la ESO habrían atacado a la menor dentro del recinto educativo. El padre de la víctima sostiene que la niña fue inmovilizada, tirada al suelo de espaldas y golpeada con patadas, lo que, siempre según la familia, le ha provocado hematomas en extremidades y cara, además de la pérdida de mechones de pelo.

El incidente se habría producido, según la versión de los padres, después de que la menor respondiera a una serie de insultos que venía sufriendo de forma continuada desde el inicio del curso por parte de dos de los alumnos implicados. Ante esta reacción, los jóvenes habrían llamado a otros dos compañeros para perpetrar la presunta agresión. El padre denuncia que el ataque se produjo en presencia de un profesor que no habría intervenido para frenar la paliza, motivo por el cual la denuncia también se dirige contra el instituto por una presunta negligencia y falta de auxilio.

A día de hoy, la menor permanece en su domicilio y no acude al centro por falta de seguridad, mientras que los cuatro presuntos agresores continúan asistiendo a las clases. "Ella ya no confía en nadie; va al colegio a estar segura y se encuentra con esto", relata el padre, quien ya ha iniciado los trámites para cambiar a su hija de centro al considerar que el protocolo activado por el instituto no protege a la víctima de forma inmediata.

La postura de la Junta de Andalucía

La Delegación de Educación de la Junta de Andalucía ha confirmado que el protocolo por acoso escolar está abierto desde el pasado martes. Según la versión de la administración, la agresión se produjo al término de la jornada y existieron "insultos mutuos" de forma previa entre los alumnos. La inspección educativa se encuentra actualmente recabando información para determinar si, como sostiene la familia, existían episodios de acoso anteriores a los hechos denunciados el pasado 2 de marzo.

Desde la Junta señalan que, hasta este incidente, no constaba ninguna denuncia oficial por parte de la alumna o sus padres ante la dirección del centro. El objetivo de la investigación es establecer las medidas correctoras necesarias una vez se aclare si se trata de un caso de acoso sistemático o de una agresión puntual. Sin embargo, para la familia, esta respuesta administrativa es insuficiente ante la gravedad de las lesiones denunciadas y la falta de medidas cautelares contra los presuntos implicados.

Petición de las grabaciones de seguridad

Los padres de la menor han solicitado formalmente el visionado de las cámaras de seguridad del instituto para que se identifique la participación de cada alumno y la reacción de los docentes presentes.