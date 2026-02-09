Los sospechosos son todos menores de edad, de entre 15 y 17 años

Los investigados cuentan con antecedentes policiales por robos y agresiones

GuipúzcoaLa Ertzaintza investiga a cuatro menores de edad como presuntos autores de un delito de lesiones, tras propinar una paliza este pasado domino a otros dos jóvenes en el patio de un colegio de Lasarte-Oria (Gipuzkoa). Las víctimas tuvieron que ser atendidas en un centro hospitalario.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la agresión se produjo a las nueve menos cuarto de la noche de este pasado domingo, en el patio de un colegio de Lasarte-Oria donde se encontraba un grupo de jóvenes.

Según las dos víctimas, -un joven de 20 años y un menor de edad, de 17 años-, se les acercaron un grupo de otros siete jóvenes. Tras pedirles estos un cigarro y negarse, cuatro de ellos comenzaron a golpearles propinándoles varios puñetazos causándoles lesiones en la cara. Las víctimas consiguieron huir y alertar a la Ertzaintza de la agresión.

Las víctimas facilitaron una descripción de los autores, quienes fueron localizados poco después por una patrulla cuando abandonaban el lugar en un autobús. Los agentes procedieron a la identificación de los cuatro sospechosos, todos menores de edad, de entre 15 y 17 años, a los que se les han abierto diligencias como investigados por un delito de lesiones.

Los menores fueron trasladados a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias policiales y, posteriormente, fueron entregados a sus familiares, a la espera de que sean citados por la Fiscalía de Menores. Los investigados cuentan con antecedentes policiales por robos y agresiones.